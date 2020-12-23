Статистику ДТП сообщает патрульная полиция.

По информации заместителя патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, по состоянию на 13 часов 23 декабря из-за выпадения снега резко увеличилось количество ДТП. В частности, на территории Украины есть информация о 587 дорожных авариях, из которых 38 – с погибшими или травмированными, в результате чего 8 человек погибли и 35 травмированы. Для сравнения: в среднем в ноябре 2020 года ежедневно происходило 473 аварии.

В Киеве к обеду произошло 161 ДТП, из которых 2 сообщения – с травмированными (два человека). В то же время среднее количество аварий в столице за день – около сотни.

Будьте внимательны и осторожны! Если вы уже оказались в затруднительной ситуации – звоните на 102.

Напомним, что нельзя делать за рулем, когда выпал первый снег.