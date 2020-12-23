Статистику ДТП повідомляє патрульна поліція.

За інформацією заступника Патрульної Поліції України Олексія Білошицького, станом на 13 годину 23 грудня через випадання снігу різко збільшилось кількість ДТП. Зокрема, на території України є інформація про 587 дорожніх аварій, з яких 38 – із загиблими чи травмованими, внаслідок чого 8 осіб загинуло та 35 травмовано. Для порівняння: в середньому у листопаді 2020 року щодня ставалося 473 аварії.

В Києві до обіду сталося 161 ДТП, з яких 2 повідомлення – з травмованими (двоє людей). Водночас середня кількість аварій у столиці за день – близько сотні.

Будьте уважні та обережні! Якщо ви вже опинилися у скрутній ситуації — телефонуйте на 102.

Нагадаємо, що не можна робити за кермом, коли випав перший сніг.