Повільний перехід від осені до зими може поставити нас зненацька перед непростим завданням їхати по свіжому снігу. Давайте згадаємо разом те, чого не можна робити за такої погоди.

Якщо у водія є бодай мінімальний минулорічний досвід їзди по слизькій дорозі, всі старі навички пригадаються під час першої ж поїздки в таких умовах. Але ж і перша поїздка в “сніговому” сезоні має бути безпечною!

У день першого снігопаду завжди багато ДТП: деякі водії не можуть відразу згадати усі свої зимові навички

Звісно, зовсім необов’язково снігопад автоматично означає слизьку поверхню під колесами. Але погодьтеся, що з двох чинників, що спричиняють ожеледь – волога і мороз – один у снігопад ми точно маємо, а другий – дуже ймовірний, і передбачити його появу або не появу кожної миті не може ніхто. Тому коли йде сніг, треба керувати машиною так, як ви робили б це під час ожеледі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чим краще зчищати сніг з машини

Отже, чого не можна робити за кермом, коли випав сніг:

Їхати так само швидко, як по чистому асфальту . Мало того, що сніг погіршує зчеплення із дорогою сам по собі, так він може маскувати кригу, а якщо глибина достатня, то і небезпечні ями. Взимку на дорозі, де лежить сніг, швидкість має бути принаймні удвічі нижча за рух у літніх умовах.

Гальмувати різко. Блокування коліс при гальмуванні на снігу може статися навіть за плюсової температури. Починайте гальмувати заздалегідь, тисніть на педаль плавно. А найкраще – спочатку уповільнюйтесь шляхом гальмування двигуном і лише догальмовуйте машину гальмівною педалью. І завжди залишайте запас дистанції у порівнянні із літньою погодою;

З певних причин на асфальті сніг може танути. Але враження безпеки буває оманливим: на окремих ділянках волога може перетворитися на кригу

Різко крутити кермом . Якщо при русі по засніженій поверхні різко повернути кермо, машина може не відреагувати на цю дію водія. Тому намагайтеся повертати за великим радіусом, у повороті краще не змінювати швидкість і не вимикати передачу;

Рушати з місця, поки опалювач не прогрів салон і вікна не очистилися від запотівання. Під час снігопаду, коли сніг падає на скло і охолоджує його, особливо велика ймовірність запотівання. Дочекайтеся, поки вікна “розпотіють”;

Рушати з місця з непрогрітим двигуном. “На холодну” електроніка тримає оберти двигуна високими навіть на холостому ході, а в такому режимі важко зрушити машину з місця, якщо під колесами слизько. Гальмувати двигуном за таких обертів теж неможливо, при тому що на слизькій дорозі це головний прийом уповільнення. Тож двигун треба бодай трохи прогріти, аж поки оберти холостого ходу впадуть до звичних 700 – 900 об./хв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи потрібно прогрівати двигун взимку

Коли снігу багато і він не тане через плюсову температуру або сіль, на дорозі утворюється небезпечна “каша”, яка на швидості загрожує слешпленінгом

Рекомендація Авто24

Перед тим, як рушити з місця по свіжому снігу, з’ясуйте реальну температуру “за бортом”, точніше, біля поверхні дороги. Скористуйтеся для цього штатним термометром машини, інтернетом або хоча б протестуйте коефіцієнт зчеплення асфальту підошвою власного черевика. Якщо температура лежить в діапазоні – 1о +2оС, навіть не сумнівайтеся, що під вашими колесами сьогодні опиняться бодай окремі ділянки льоду. В першу чергу – на мостах, естакадах, відкритих і піднятих над землею ділянках дороги. А значить, ведіть машину з подвоєною обережністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5 порад, як їздити по слизькій дорозі