Чи можна зчищати сніг з машини віником? – це не дитяче питання, це реальна проблема для водія, у якого під рукою не виявилося спеціальної щітки.

Питанню, як правильно зчищати сніг з машини, ми приділяємо стільки уваги перш за все тому, що це – питання безпеки. Недостатньо розчистити лобове скло і дзеркала – потрібно звільнити також капот і дах. Сніг, що залишається на поверхнях кузова, після прогріву двигуна і салону підтаює і може з'їхати вперед при гальмуванні.

Неприбраний з даху сніг після прогріву машини з'їде на лобове скло при гальмуванні і перекриє водієві огляд.

Тобто водій може раптово опинитися перед наглухо перекритим лобовим склом, і навіть негайно включені двірники йому не допоможуть, тому що вони не впораються одразу з кількома кілограмами сніжної маси. З похилого капота товстий шар снігу без попередження сповзає на фари і поворотники, в чому теж мало хорошого.

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А ще залишений на капоті сніг має звичку танути і знову замерзати, перетворюючись в кірку льоду. Тому потрібно зчищати сніг з машини повністю, а не тільки зі скла.

Що стосується віника – можна, але краще цього не робити. Скло від його грубих гілок не постраждають, але лак і фарба напевно збережуть на собі їх відмітини. Особливо якщо робити це постійно. Найкраще зчищати сніг з машини спеціальною щіткою, яку теж потрібно вибрати.

Виступаюча за габарит ворсу конструкція заважає очищати краї капота біля скла, антени, дзеркал та інших виступаючих частин машини.

Як вибрати щітку для снігу

Ворс повинен бути довгим, не особливо жорстким і без грубо обрізаних кінчиків, які можуть залишати дрібні подряпини на фарбі і лаку.

Краще, якщо щітка не матиме виступаючих в сторони елементів – наприклад, іноді конструктори прилаштовують таким чином скребок для льоду. Коли ви будете орудувати щіткою під шаром снігу, кути, які виступають, будуть заважати і можуть подряпати машину.

Прикиньте довжину ручки – вона залежить від висоти і ширини вашої машини, адже ви повинні діставати нею до середини даху.

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Що стосується підручних засобів, то не кваптеся при їх використанні – поспіхом можна подряпати машину. Скло в принципі не бояться грубих щіток і пластику, але лак і фарбу потрібно берегти. Тому в крайньому випадку краще змести сніг рукавичкою або рукавом, ніж шкребти його мітлою або гілкою з найближчого дерева.

Після нічного снігопаду не поспішайте відразу вирушати в дорогу: потрібно повністю розчистити вікна і все, що вище них.

Як швидко почистити сніг з машини

Підійшовши до засипаної машини, насамперед з'ясуйте, чи не примерз сніг до неї. Якщо так, відразу запускайте двигун і направляйте повітря від пічки на скло, щоб лід почав відтавати – так буде легше очищати вікна. А самі тим часом прибирайте сніг з даху, капота та інших поверхонь.

Якщо сніг сухий і не пристав до машини, змітайте його зі стекол перш, ніж вони прогріються від опалювача і підплавлять сніг. Навіщо вам волога на стеклах – щоб потім боротися з утвореною нею кригою або інеєм?

Будьте обережні – змітаючи товстий шар снігу грубими предметами, зопалу на морозі можна не помітити, як на лаку залишаються відколи і подряпини. Вони стануть неприємним сюрпризом навесні, коли ви будете відмивати та марафетити машину після зими.

При великій кількості снігу змітайте його з машини не під колеса, а в той бік, де він не буде заважати вам виїжджати з паркування. В іншому випадку доведеться орудувати ще й лопатою.

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Спокусу швидко змести сніг зі скла і тут же вирушати в дорогу легко пояснити. Але безпека вище за все – потрібно очистити також дах і бажано капот. Тому після снігопаду потрібно виходити з дому до машини раніше.

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