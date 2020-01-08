Чи можна зчищати сніг з машини віником? – це не дитяче питання, це реальна проблема для водія, у якого під рукою не виявилося спеціальної щітки.
Питанню, як правильно зчищати сніг з машини, ми приділяємо стільки уваги перш за все тому, що це – питання безпеки. Недостатньо розчистити лобове скло і дзеркала – потрібно звільнити також капот і дах. Сніг, що залишається на поверхнях кузова, після прогріву двигуна і салону підтаює і може з'їхати вперед при гальмуванні.
Неприбраний з даху сніг після прогріву машини з'їде на лобове скло при гальмуванні і перекриє водієві огляд.
Тобто водій може раптово опинитися перед наглухо перекритим лобовим склом, і навіть негайно включені двірники йому не допоможуть, тому що вони не впораються одразу з кількома кілограмами сніжної маси. З похилого капота товстий шар снігу без попередження сповзає на фари і поворотники, в чому теж мало хорошого.
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А ще залишений на капоті сніг має звичку танути і знову замерзати, перетворюючись в кірку льоду. Тому потрібно зчищати сніг з машини повністю, а не тільки зі скла.
Що стосується віника – можна, але краще цього не робити. Скло від його грубих гілок не постраждають, але лак і фарба напевно збережуть на собі їх відмітини. Особливо якщо робити це постійно. Найкраще зчищати сніг з машини спеціальною щіткою, яку теж потрібно вибрати.
Виступаюча за габарит ворсу конструкція заважає очищати краї капота біля скла, антени, дзеркал та інших виступаючих частин машини.
Як вибрати щітку для снігу
- Ворс повинен бути довгим, не особливо жорстким і без грубо обрізаних кінчиків, які можуть залишати дрібні подряпини на фарбі і лаку.
- Краще, якщо щітка не матиме виступаючих в сторони елементів – наприклад, іноді конструктори прилаштовують таким чином скребок для льоду. Коли ви будете орудувати щіткою під шаром снігу, кути, які виступають, будуть заважати і можуть подряпати машину.
- Прикиньте довжину ручки – вона залежить від висоти і ширини вашої машини, адже ви повинні діставати нею до середини даху.
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Що стосується підручних засобів, то не кваптеся при їх використанні – поспіхом можна подряпати машину. Скло в принципі не бояться грубих щіток і пластику, але лак і фарбу потрібно берегти. Тому в крайньому випадку краще змести сніг рукавичкою або рукавом, ніж шкребти його мітлою або гілкою з найближчого дерева.
Після нічного снігопаду не поспішайте відразу вирушати в дорогу: потрібно повністю розчистити вікна і все, що вище них.
Як швидко почистити сніг з машини
- Підійшовши до засипаної машини, насамперед з'ясуйте, чи не примерз сніг до неї. Якщо так, відразу запускайте двигун і направляйте повітря від пічки на скло, щоб лід почав відтавати – так буде легше очищати вікна. А самі тим часом прибирайте сніг з даху, капота та інших поверхонь.
- Якщо сніг сухий і не пристав до машини, змітайте його зі стекол перш, ніж вони прогріються від опалювача і підплавлять сніг. Навіщо вам волога на стеклах – щоб потім боротися з утвореною нею кригою або інеєм?
- Будьте обережні – змітаючи товстий шар снігу грубими предметами, зопалу на морозі можна не помітити, як на лаку залишаються відколи і подряпини. Вони стануть неприємним сюрпризом навесні, коли ви будете відмивати та марафетити машину після зими.
- При великій кількості снігу змітайте його з машини не під колеса, а в той бік, де він не буде заважати вам виїжджати з паркування. В іншому випадку доведеться орудувати ще й лопатою.
Рекомендація Авто24
Спокусу швидко змести сніг зі скла і тут же вирушати в дорогу легко пояснити. Але безпека вище за все – потрібно очистити також дах і бажано капот. Тому після снігопаду потрібно виходити з дому до машини раніше.
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