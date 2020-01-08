Можно ли счищать снег с машины веником? – это не детский вопрос, это реальная проблема для водителя, у которого под рукой не оказалось специальной щетки.

Вопросу, как правильно счищать снег с машины, мы уделяем столько внимания прежде всего потому, что это – вопрос безопасности. Мало расчистить лобовое стекло и зеркала – нужно освободить также капот и крышу. Снег, остающийся на поверхностях кузова, после прогрева двигателя и салона подтаивает и может съехать вперед при торможении.

Неубранный с крыши снег после прогрева машины съедет на лобовое стекло при торможении и перекроет водителю обзор.

То есть водитель может внезапно оказаться перед наглухо перекрытым лобовым стеклом, и даже немедленно включенные дворники ему не помогут, потому что они не справятся разом с несколькими килограммами снежной массы. С покатого капота толстый слой снега без предупреждения сползает на фары и поворотники, в чем тоже мало хорошего.

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А еще оставленный на капоте снег имеет привычку таять и снова замерзать, превращаясь в корку льда. Поэтому нужно счищать снег с машины полностью, а не только со стекол.

Что касается веника – можно, но лучше этого не делать. Стекла от его грубых веток не пострадают, но лак и краска наверняка сохранят на себе их отметины. Особенно если делать это постоянно. Лучше всего счищать снег с машины специальной щеткой, которую тоже нужно выбрать.

Выступающая за габарит ворса конструкция мешает очищать края капота возле стекла, антенны, зеркал и прочих выступающих частей машины.

Как выбрать щетку для снега

Ворс должен быть длинным, не особенно жестким и без грубо обрезанных кончиков, которые могут оставлять мелкие царапины на краске и лаке.

Лучше, если щетка не будет иметь выступающих в стороны элементов – например, иногда конструкторы пристраивают таким образом скребок для льда. Когда вы будете орудовать щеткой под слоем снега, торчащие углы будут мешать и могут поцарапать машину.

Прикиньте длину ручки – она зависит от высоты и ширины вашей машины, ведь вы должны доставать ею до середины крыши.

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Что касается подручных средств, что называется, не порите горячку – второпях можно поцарапать машину. Стекла в принципе не боятся грубых щеток и пластика, но лак и краску нужно беречь. Поэтому в крайнем случае лучше смести снег перчаткой или рукавом, чем скрести его метлой или веткой с ближайшего дерева.

После ночного снегопада не спешите сразу отправляться в дорогу: нужно полностью расчистить стекла и все, что выше них.

Как быстро почистить снег с машины

Подойдя к засыпанной машине, первым делом выясните, не примерз ли снег к ней. Если да, сразу запускайте двигатель и направляйте воздух от отопителя на стекла, чтобы лед начал оттаивать – так будет легче очищать окна. А сами тем временем убирайте снег с крыши, капота и других поверхностей.

Если снег сухой и не пристал к машине, сметайте его со стекол прежде, чем они прогреются от отопителя и подплавят снег. Зачем вам влага на стеклах – чтобы потом бороться с образованной ею наледью или инеем?

Будьте осторожны – сметая толстый слой снега грубыми предметами, сгоряча да на морозе можно не заметить, как на лаке остаются сколы царапины. Они станут неприятным сюрпризом весной, когда вы будете отмывать марафетить машину после зимы.

При большом количестве снега сметайте его с машины не под колеса, а в ту сторону, где он не будет мешать вам выезжать с парковки. В противном случае придется орудовать еще и лопатой.

Рекомендация Авто24

Соблазн по-быстрому смести снег со стекол и тут же отправляться в дорогу легко объясним. Но безопасность выше всего – нужно очистить также крышу и желательно капот. Поэтому после снегопада нужно выходить из дому к машине пораньше.

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