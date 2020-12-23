Медленный переход от осени к зиме может застать нас врасплох с непростой задачей ехать по свежему снегу. Давайте вместе вспомним то, чего нельзя делать при такой погоде.

Если у водителя есть хотя бы минимальный прошлогодний опыт езды по скользкой дороге, все старые навыки припомнятся во время первой же поездки в таких условиях. Но ведь и первая поездка "снежного" сезона должна быть безопасной!

В день первого снегопада традиционно много ДТП: некоторые водители не могут сразу вспомнить все свои зимние навыки

Конечно, совсем необязательно снегопад автоматически означает скользкую поверхность под колесами. Но согласитесь, что из двух факторов, вызывающих гололед, – влага и мороз – один в снегопад точно есть, а второй – очень вероятен, и предсказать его появление или не появление каждый миг не может никто. Поэтому когда идет снег, надо управлять машиной так, как вы делали бы это во время гололеда.

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Итак, чего нельзя делать за рулем, когда выпал снег:

Ехать так же быстро, как по чистому асфальту. Мало того, что снег ухудшает сцепление с дорогой сам по себе, так он может маскировать лед, а если глубина достаточна, то и опасные ямы. Зимой на дороге, где лежит снег, скорость должна быть по крайней мере вдвое ниже движения в летних условиях.

Тормозить резко. Блокировка колес при торможении на снегу может произойти даже при плюсовой температуре. Начинайте тормозить заранее, жмите на педаль плавно. А лучше всего сначала замедляйтесь путем торможения двигателем и лишь дотормаживайте машину тормозной педалью. И всегда оставляйте запас дистанции по сравнению с летней погодой;

По определенным причинам на асфальте снег может таять. Но впечатление безопасности бывает обманчивым: на отдельных участках влага может превратиться в лед

Резко крутить рулем. Если при движении по заснеженной поверхности резко повернуть руль, машина может не отреагировать на это действие водителя. Поэтому старайтесь поворачивать по большому радиусу, в повороте лучше не менять скорость и не выключать передачу;

Трогаться с места, пока отопитель не прогрел салон и окна не очистились от запотевания. Во время снегопада, когда снег падает на стекло и охлаждает его, особенно велика вероятность запотевания. Дождитесь, пока окна “распотеют”;

Трогаться с места с непрогретым двигателем. “На холодную” электроника держит обороты двигателя высокими даже на холостом ходу, а в таком режиме трудно сдвинуть машину с места, если под колесами скользко. Тормозить двигателем при таких оборотах тоже невозможно, при том что на скользкой дороге это главный прием замедления. Поэтому двигатель нужно хотя бы немного прогреть, пока обороты холостого хода упадут до привычных 700 – 900 об./мин.

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Когда снега много и он не тает из-за плюсовой температуры или соли, на дороге образуется опасная “каша”, которая на скорости грозит слешпленингом

Рекомендация Авто24

Перед тем, как тронуться с места по свежему снегу, выясните реальную температуру “за бортом”, точнее, у поверхности дороги. Воспользуйтесь для этого штатным термометром машины, интернетом или хотя бы протестируйте коэффициент сцепления асфальта подошвой собственного ботинка. Если температура лежит в диапазоне – 1° – +2°С, даже не сомневайтесь, что под вашими колесами сегодня окажутся как минимум отдельные участки льда. В первую очередь – на мостах, эстакадах, открытых и приподнятых над землей участках дороги. А значит, ведите машину с удвоенной осторожностью.

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