Полицейские в Трнавском регионе Словакии заметили сидящую за рулем Skoda Kamiq собаку на кадрах, снятых камерой фиксации скорости. Казалось, что именно собака управляла автомобилем.

Все стало ясно через несколько минут, когда полицейский патруль перехватил Skoda Kamiq в деревне Стерусы за превышение разрешенной скорости на 10 км/ч. Владелец автомобиля, 31-летний мужчина, сначала утверждал, что его собака неожиданно прыгнула ему на колени.

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Полицейские оштрафовали человека за нарушение ПДД. Правда, не уточняется, за что: за превышение скорости или нарушение правил перевозки домашних питомцев.

В шутливом сообщении в социальной сети сотрудники полиции Трнавского края объяснили, что фотография настоящая и не редактируемая. Они также добавили, что охотничьи планы волшебной собаки в этот день сорвались.

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В полиции подчеркнули, что «даже небольшое животное может поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье во время вождения», призвав водителей убедиться, что их питомцы всегда должным образом зафиксированы внутри транспортного средства.