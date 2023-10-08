Поліцейські в Трнавському регіоні Словаччини помітили собаку, що сидить за кермом Skoda Kamiq, на кадрах, знятих камерою фіксації швидкості. Здавалося, що саме собака керував автомобілем.

Все стало зрозуміло за кілька хвилин, коли поліцейський патруль перехопив Skoda Kamiq у селі Стеруси за перевищення дозволеної швидкості на 10 км/год. Власник автомобіля, 31-річний чоловік, спочатку стверджував, що його собака несподівано стрибнув йому на коліна.

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Поліцейські оштрафували людину за порушення правил дорожнього руху. Щоправда, не уточнюється, за що: за перевищення швидкості чи порушення правил перевезення домашніх вихованців.

У жартівливому повідомленні у соціальній мережі співробітники поліції Трнавського краю пояснили, що фотографія справжня і не редагована. Вони також додали, що мисливські плани чарівного собаки на цей день зірвалися.

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У поліції наголосили, що «навіть невелика тварина може поставити під загрозу ваше життя та здоров'я під час водіння», закликавши водіїв переконатися, що їхні вихованці завжди належним чином зафіксовані всередині транспортного засобу.