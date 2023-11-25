Пара хьюстонских собак за несколько ночных налетов на дилерский центр изуродовала пять автомобилей, с "мясом вырвав" бамперы и все то, что можно оторвать.

Видео с камер наблюдения свидетельствует, что это сделали не двуногие хулиганы, а четверолапые разбойники. Ворвавшись во двор дилерского центра, пара собак начала кромсать автомобили. Зубастые собаки отрывали все, что отрывается. В первую очередь страдали бамперы и крылья.

Это настолько вошло в привычку, что они трижды устраивали набеги на подготовленные к продаже автомобили. Ночная забава обернулась хозяину дилерского центра в минимум 350 000 долларов. Именно во столько оцениваются поврежденные пять машин.

"Никогда не подумаешь, что собака имеет такую силу, чтобы разорвать машину. Сначала думали, что это могут быть волки, но на записях камер наблюдения четко видно, что это большие псины", — рассказывает менеджер по продажам автомобилей Габи Фахури.

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По оценкам Фахури, убытки достигают под 350 000 долларов США. Конечно, большие потери, но еще большей будет потеря репутации: ущерб повлияет на продажи, отпугивая клиентов.

Бессильной здесь оказалась полиция, куда компания подала заявление. Офицеры департамента полиции Хьюстона сказали, что это гражданское дело, поэтому они не могут ничем помочь.

Департамент предположил, что дилерский центр может нанять частного детектива, чтобы проследить за собаками домой и выявить их владельца. На самом деле владельца у собак, на которого следовало бы подать в суд за вред, еще не найден и неизвестно есть ли он вообще – собаки могут бездомные.

Дилерский центр планирует переезжать с окраины возле леса на новое место. Единственное, что там могут сделать к тому времени, то как можно скорее поставить забор вокруг своего участка.