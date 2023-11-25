Пара х’юстонських собак за кілька нічних нальотів на дилерський центр понівечила п’ять автомобілів, з "м’ясом вирвавши" бампери та все те, що можна відірвати.

Відео з камер спостереження свідчить, що це зробили не двоногі хулігани, а чотирилапі розбишаки. Увірвавшись на подвір’я дилерського центру, пара собак почала шматувати автомобілі. Зубасті собацюри відривали все, що відривається. В першу чергу страждали бампери та крила.

Це настільки увійшло у звичку, що вони тричі влаштовували набіги на підготовлені до продажу автомобілі. Нічна забава обернулася господарю дилерського центру в щонайменше 350 000 доларів. Саме в стільки оцінюються пошкоджені п’ять машин.

"Ніколи не подумаєш, що собака має таку силу, щоб розірвати машину. Спочатку думали, що це можуть бути вовки, але на записах камер спостереження чітко видно, що це великі собацюри", — розповідає менеджер з продажу автомобілів Габі Фахурі.

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За оцінками Фахурі, збитки сягають під 350 000 доларів США. Звісно, великі втрати, але ще більшою буде втрата репутації: збиток вплине на продажі, відлякуючи клієнтів.

Безсилою тут виявилася поліція, куди компанія подала заяву. Офіцери департаменту поліції Х’юстона, сказали, що це цивільна справа, тому вони не можуть нічим зарадити.

Департамент припустив, що дилерський центр може найняти приватного детектива, щоб прослідкувати за собаками додому й виявити їх власника. Насправді ж власника у собак, на якого варто було б подати до суду за шкоду, ще не знайдено й невідомо чи він є взагалі – собаки можуть бездомні.

Дилерський центр планує переїздити з околиці біля лісу на нове місце. Єдине, що там можуть зробити до того часу, то якомога швидше поставити паркан навколо своєї ділянки.