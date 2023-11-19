У Мельбурні, столиці австралійського штату Вікторія чолов’яга звичайнісінькою сокирою порубав у дилерських центрах BMW, Toyota і Mazda два десятки автомобілів.

Акт вандалізму вчинено серед ночі. Понівечено новенькі автомобілі, які чекали своїх покупців.

Головним місцем ураження на машинах найчастіше ставали лобове скло та панелі кузова. Свій "рейд" ненависник автомобілів розпочав у південно-східному передмісті Мельбурна. Близько 6 години ранку в четвер, 2 листопада, він почав трощити автомобілі у дилерському центрі Mazda на Спрінгвейл-роуд.

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Через кілька хвилин він напав на кілька автомобілів на стоянці дилера BMW, включаючи білий спорткар i8, новенький X1 і щонайменше два позашляховики X3. Завершив свій похід у дилера Toyotа, пошкодивши й там кілька машин.

Спокійно, без метушні чолов'яга з сокирою пройшовся по автомобілях трьох автосалонів. А де був сторож у цей час? Скриншот Авто24 з відео

Перед тим, як нова модель шини піде у виробництво, її ретельно тестують. Шини Continental випробовують на полігонах всього світу, включаючи Contidrom – власну трасу компанії поблизу Ганновера. У складі Contidrom є перша у світі повністю автоматизована система тестування шин AIBA, де випробування проводяться цілий рік на мокрій і сухій дорозі. Рекламна інформація

Збитки оцінюються приблизно у 65 000 доларів США. З’ясувати мотиви такого вандалізму ще не вдалося, оскільки поліція того чоловіка ще не пов’язала. Пошуки тривають.

Невідомо, чому чоловік націлився саме на дилерів Mazda, BMW і Toyota, проігнорувавши поруч інші автосалони.

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На записах із камер відеоспостереження видно, як підозрюваний їхав на старій Toyota Avalon, але поліційний звіт припускає, що він втік з місця події пішки. Чоловік має зріст близько 175 см із чорним кучерявим волоссям, на ньому була світло-коричнева толстовка, штани в тон і туфлі.

Той самий дилерський центрі Mazda на Спрінгвейл-роуд, але в денний час. Скриншот з Google map

Поліція Вікторії та відділ розслідування злочинів звернулися до всіх, хто володіє додатковою інформацією, записами з камер відеоспостереження або відеореєстраторів, які могли б допомогти їм ідентифікувати підозрюваного та притягнути його до відповідальності.

Вочевидь, свою винагороду за інформацію про вандала на днях оголосять і дилерські центри.