В Мельбурне, столице австралийского штата Виктория мужчина самым обычным топором порубил в дилерских центрах BMW, Toyota и Mazda два десятка автомобилей.

Акт вандализма совершен ночью. Изуродованы новенькие автомобили, ожидавшие своих покупателей.

Главным местом поражения на машинах чаще всего становились лобовые стекла и панели кузова. Свой "рейд" ненавистник автомобилей начал в юго-восточном пригороде Мельбурна. Около 6 часов утра в четверг, 2 ноября, он начал крушить автомобили в дилерском центре Mazda на Спрингвейл-роуд.

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Через несколько минут он напал на несколько автомобилей на стоянке дилера BMW, включая белый спорткар i8, новенький X1 и по меньшей мере два внедорожника X3. Завершил свой поход у дилера Toyota, повредив и там несколько машин.

Спокойно, без суеты мужчина с топором прошелся по автомобилям трех автосалонов. А где был сторож в это время? Скриншот Авто24 с видео

Прежде чем новая модель шины пойдет в производство, ее тщательно тестируют. Шины Continental испытывают на полигонах всего мира, включая Contidrom – собственную трассу компании вблизи Ганновера. В составе Contidrom есть первая в мире полностью автоматизированная система тестирования шин AIBA, где испытания производятся круглогодично на мокрой и сухой дороге. Рекламная информация

Ущерб оценивается примерно в 65 000 долларов США. Выяснить мотивы такого вандализма еще не удалось, поскольку полиция этого мужчину еще не нашла. Поиски продолжаются.

Неизвестно, почему мужчина нацелился именно на дилеров Mazda, BMW и Toyota, проигнорировав рядом другие автосалоны.

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На записях с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый ехал на старой Toyota Avalon, но полицейский отчет предполагает, что он скрылся с места происшествия пешком. У мужчины рост около 175 см, он с черными вьющимися волосами, на нем была светло-коричневая толстовка, брюки в тон и туфли.

Тот самый дилерский центр Mazda на Спрингвейл-роуд, но в дневное время. Скриншот из Google map

Полиция Виктории и отдел расследования преступлений обратились ко всем, кто владеет дополнительной информацией, записями с камер видеонаблюдения или видеорегистраторами, которые могли бы помочь им идентифицировать подозреваемого и привлечь его к ответственности.

Очевидно, свое вознаграждение за информацию о вандалах на днях объявят и дилерские центры.