1 ноября основные работы капитального ремонта автопроездов моста Метро через Русановский пролив реки Днепр завершены и полностью восстановлено движение автотранспорта. После этого значительных ограничений движения не предвидится.

Стоимость капитального ремонта составила 234,7 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Читайте также: "Евробляхерам" снова позволят безнаказанно ездить по украинским дорогам: законопроект

"Еще в 2017 году специалисты обследовали мост. По заключению комплексного специального обследования общее эксплуатационное состояние сооружения было определено как "нетрудоспособное". Простыми словами: состояние моста не позволяло его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", – напомнил Николай Поворозник.

По его словам, капитальный ремонт начали в сентябре 2018 года. В том же году выполнен ремонт мостового полотна на трех пролетах с устройством гидроизоляции и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Были разобраны старые конструкции тротуарных блоков и начался монтаж новых конструкций тротуара.

В 2019 году осуществлено:

усиление двух балок пролетных строений, которые потеряли несущую способность, с заводом и натяжением высокопрочных пучков арматуры;

замена тротуарных блоков и устройство гидроизоляции и покрытия из гусасфальта тротуара моста;

устройства перильного и барьерного ограждений на тротуаре с верховой стороны сооружения;

перекладывание коммуникаций, расположенных в верховом тротуаре;

завершены работы I этапа (полосы движения в направлении центра города) с устройством гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия проезжей части моста.

Сейчас завершены работы второго этапа (полосы движения в направлении левого берега). Выполнен демонтаж существующей конструкции дорожной одежды, гидроизоляции, старого сточного треугольника и конструкций тротуаров. Завершены работы по армированию и бетонированию новой монолитной плиты, установлены и омоноличены деформационные швы, восстановлены конструкции тротуаров и бортового камня, заменены опоры освещения. Восстановлены гранитные лестничные марши на подходах к мосту, выполняется ремонт откосов и дамб, ограждения, конструктивных элементов опор, ригелей и пролетного строения под мостом. Устроено гидроизоляцию и покрытие из гусасфальта. Продолжаются работы по монтажу полужесткого барьерного ограждения.

Читайте также: В октябре спрос на новые легковые авто вырос на 5%

"Восстановление движения через Русановский пролив позволит разгрузить Северный мост и мост Патона, соответственно улучшить сообщение между правым и левым берегами. Уверен, временные неудобства стоят результата", – подчеркнул Николай Поворозник.