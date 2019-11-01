В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тыс. новых легковых авто.

Изменился и лидер октября – самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. В течение прошлого месяца 1834 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой результат годичной давности Renault улучшила в 2,3 раза.

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На втором месте Toyota, автомобили которой в октябре выбрали 1233 автомобилиста. Несмотря на потерю позиции в рейтинге, спрос на новые легковые автомобили марки Toyota продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 37%.

Третья позиция и 60-процентный рост у KIA, в активе которой 833 регистрационных номера. На четвертом месте Volkswagen, который на треть увеличил октябрьскую реализацию до 604 шт. Пятая позиция в рейтинге у Skoda, результат которой – 537 авто, что на 2 шт. меньше, чем годом ранее.

Также в десятку самых популярных марок месяца вошли: Nissan – 472 шт. (-22%); Hyundai – 463 шт. (+10%); Peugeot – 232 шт. (+ 40%); Mazda – 218 шт. (-17%); Ford – 204 шт. (-34%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем 701 регистрация. Всего за десять месяцев 2019 года свои первые регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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