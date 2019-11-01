Минулого місяця українці придбали і зареєстрували майже 9 тис. нових легкових авто.

Змінився і лідер жовтня – найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів стала Renault. Протягом минулого місяця 1834 автомобілі цієї французької марки поповнили український автопарк. Таким чином, свій результат річної давності Renault поліпшила в 2,3 раза.

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На другому місці Toyota, автомобілі якої в жовтні обрали 1233 автомобілісти. Незважаючи на втрату позиції в рейтингу, попит на нові легкові автомобілі марки Toyota продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись на 37%.

Третя позиція і 60-відсоткове зростання у KIA, в активі якої 833 реєстраційних номери. На четвертому місці Volkswagen, який на третину збільшив жовтневу реалізацію до 604 шт. П’ята позиція в рейтингу у Skoda, результат якої – 537 авто, що на 2 шт. менше, ніж роком раніше.

Також до десятки найпопулярніших марок місяця увійшли: Nissan – 472 шт. (-22%); Hyundai – 463 шт. (+10%); Peugeot – 232 шт. (+40%); Mazda – 218 шт. (-17%); Ford – 204 шт. (-34%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Logan з показником 701 реєстрація. Всього за десять місяців 2019 року свої перші реєстраційні номери отримали 70,7 тис. легкових автомобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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