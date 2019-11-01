Вчора у Токіо Lexus представив концепт електромобілів наступного покоління Lexus LF-30 Electrified. Світова презентація електромобіля відбулася на 46-му Токійському автосалоні-2019.

Дизайн електрокара LF-30 Electrified поєднує футуристичний екстер’єр та інтер’єр, розроблений з урахуванням інноваційних технологій автономного керування та традиційної філософії Lexus.

Читайте також: Поліції видали новенькі BMW сьомої серії

Футуристичний екстер’єр

Дизайнерам Lexus вдалося візуально втілити потік енергії, на якій працює LF-30 Electrified. В архітектурі автомобіля поєднуються елементи дизайну акумуляторного електромобіля без капота та фамільна веретеноподібна форма Lexus. Віконне скло, яке простягається від передньої до задньої частини автомобіля, атлетичні форми та крилоподібні фари утворюють форму культової фамільної решітки Lexus. Рівень прозорості бокових вікон можна регулювати, що дозволяє пасажирам насолоджуватися неймовірними краєвидами вдень і почуватися захищеними вночі та в інших ситуаціях.

Інноваційний інтер'єр

Панель приладів електромобіля була розроблена на основі нової концепції Lexus — “Тазуна”. Ці інновації дозволяють водієві зосередитися на керуванні, управлінні навігацією та аудіосистемою і виборі режиму керування, ні на що не відволікаючись.

Дизайн переднього пасажирського сидіння нагадує сидіння першого класу в авіалайнері. Всі перемикачі та інші елементи управління знаходяться у межах досяжності, а широкоформатний дисплей керування пасажирським сидінням з функцією управління жестами сприяє максимальному рівню комфорту у салоні.

Читайте також: Renault готується випускати європейську версію кросовера Arkana у Запоріжжі

Задні сидіння оснащені технологією штучних м’язів, що дозволяє їм підлаштовуватися під пасажирів та підтримувати різні режими, зокрема нахилення, розслаблення та оповіщення. Аудіосистема Mark Levinson з функцією синхронізації динаміків створює ідеальне акустичне середовище для водія та кожного пасажира.

Скляний дах над задніми сидіннями оснащений функцією голосового управління та дисплеєм SkyGate з технологією управління жестами. Завдяки доповненій реальності на екран можна виводити різні типи інформації, наприклад, реалістичне зоряне небо, обрані користувачем відео чи навіть навігацію.

Неповторний досвід керування

LF-30 підтримує сучасні технології, які забезпечують неймовірну продуктивність і керованість. Електромотори, вбудовані у колеса, та низьке розташування батареї гарантують кращу інерцію автомобіля у граничних режимах руху при керуванні. Серед інших технологій наступного покоління — автономне керування.

Технологія Lexus Advanced Posture Control регулює вихідну потужність від електродвигунів з високим крутним моментом, щоб налаштувати характер автомобіля відповідно до відчуттів людини. Повністю незалежний контроль передніх та задніх коліс дозволяє належним чином забезпечити передній, задній та повний привод залежно від ситуації на дорозі.

Технологія Lexus Advanced Posture Control — ключовий елемент бачення електромобілів від Lexus. Компанія прагне широко застосувати її у лінійці електрифікованих автомобілів.

LF-30 є акумуляторним електромобілем наступного покоління. Він використовує технологію бездротової зарядки, щоб спростити щоденну зарядку, та управління енергоспоживанням на базі штучного інтелекту для оптимального розподілу електроенергії між автомобілем та будинком. Вона також дозволяє керувати зарядкою відповідно до щоденного графіку користувача.

Підтримка можливостей штучного інтелекту забезпечує розпізнавання голосів пасажирів автомобіля та дозволяє використовувати персоналізовану інформацію, збережену на клавіші управління, для допомоги. LF-30 Electrified також підтримує технологію дронів для транспортних засобів Lexus Airporter. Вона використовує автономне керування та може виконувати такі завдання, як незалежне транспортування багажу від порогу будинку до багажного відсіку автомобіля.

Lexus планує представити свій перший акумуляторний електромобіль (BEV) у листопаді 2019 року, розширюючи виробництво своїх автомобілів для різних регіонів світу. Плани компанії включають також розробку гібридних електромобілів (HEV), гібридних автомобілів, які заряджаються від електромережі (PHEV), та електромобілів, які працюють на паливних елементах (FCEV). У наступні десять років компанія збирається випустити перший гібридний автомобіль, що заряджається від електромережі, та нову платформу для акумуляторних електромобілів. До 2025 року Lexus планує мати електрифіковані версії усіх своїх моделей та працюватиме над тим, щоб продажі електрифікованих версій перевищили продажі автомобілів зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння.

Також цікаво: Samsung Motors показав одну з версій Renault Arkana