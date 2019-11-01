Вчера в Токио Lexus представил концепт электромобилей следующего поколения Lexus LF-30 Electrified. Мировая презентация электромобиля состоялась на 46-м Токийском автосалоне-2019.

Дизайн электрокара LF-30 Electrified сочетает футуристический экстерьер и интерьер, разработанный с учетом инновационных технологий автономного управления и традиционной философии Lexus.

Читайте также: Полиции выдали новенькие BMW седьмой серии

Футуристичный экстерьер

Дизайнерам Lexus удалось визуально воплотить поток энергии, на которой работает LF-30 Electrified. В архитектуре автомобиля сочетаются элементы дизайна аккумуляторного электромобиля без капота и фамильная веретенообразная форма Lexus. Оконное стекло, которое простирается от передней к задней части автомобиля, атлетические формы и крыловидные фары образуют форму культовой фамильной решетки Lexus. Уровень прозрачности боковых окон можно регулировать, что позволяет пассажирам наслаждаться невероятными видами днем ​​и чувствовать себя защищенными ночью и в других ситуациях.

Инновационный интерьер

Панель приборов электромобиля была разработана на основе новой концепции Lexus – "Тазуна". Эти инновации позволяют водителю сосредоточиться на управлении, управлении навигацией и аудиосистемой и выборе режима управления, ни на что не отвлекаясь.

Дизайн переднего пассажирского сиденья напоминает сидения первого класса в авиалайнере. Все переключатели и другие элементы управления находятся в пределах досягаемости, а широкоформатный дисплей управления пассажирским сиденьем с функцией управления жестами способствует максимальному уровню комфорта в салоне.

Читайте также: Renault готовится выпускать европейскую версию кроссовера Arkana в Запорожье​​​​​​​

Задние сиденья оснащены технологией искусственных мышц, что позволяет им подстраиваться под пассажиров и поддерживать различные режимы, в частности наклонения, расслабления и оповещения. Аудиосистема Mark Levinson с функцией синхронизации динамиков создает идеальную акустическую среду для водителя и каждого пассажира.

Стеклянная крыша над задними сиденьями оснащена функцией голосового управления и дисплеем SkyGate с технологией управления жестами. Благодаря дополненной реальности на экран можно выводить различные типы информации, например, реалистичное звездное небо, выбранные пользователем видео или даже навигацию.

Неповторимый опыт управления

LF-30 поддерживает современные технологии, которые обеспечивают невероятную производительность и управляемость. Электромоторы, встроенные в колеса, и низкое расположение батареи гарантируют лучшую инерцию автомобиля в предельных режимах движения при управлении. Среди других технологий следующего поколения – автономное управление.

Технология Lexus Advanced Posture Control регулирует выходную мощность от электродвигателей с высоким крутящим моментом, чтобы настроить характер автомобиля в соответствии с ощущений человека. Полностью независимый контроль передних и задних колес позволяет должным образом обеспечить передний, задний и полный привод в зависимости от ситуации на дороге.

Технология Lexus Advanced Posture Control – ключевой элемент видения электромобилей от Lexus. Компания стремится широко применить ее в линейке электрифицированных автомобилей.

LF-30 является аккумуляторным электромобилем следующего поколения. Он использует технологию беспроводной зарядки, чтобы упростить ежедневную зарядку, и управления энергопотреблением на базе искусственного интеллекта для оптимального распределения электроэнергии между автомобилем и домом. Она также позволяет управлять зарядкой согласно ежедневному графику пользователя.

Поддержка возможностей искусственного интеллекта обеспечивает распознавание голосов пассажиров автомобиля и позволяет использовать персонализированную информацию, сохраненную на клавишах управления, для помощи. LF-30 Electrified также поддерживает технологию беспилотников для транспортных средств Lexus Airporter. Она использует автономное управление и может выполнять такие задачи, как независимое транспортировки багажа от порога дома до багажного отсека автомобиля.

Lexus планирует представить свой первый аккумуляторный электромобиль (BEV) в ноябре 2019 года, расширяя производство своих автомобилей для различных регионов мира. Планы компании включают также разработку гибридных электромобилей (HEV), гибридных автомобилей, которые заряжаются от электросети (PHEV) и электромобилей, работающих на топливных элементах (FCEV). В последующие десять лет компания собирается выпустить первый гибридный автомобиль, заряжающийся от электросети, и новую платформу для аккумуляторных электромобилей. К 2025 году Lexus планирует иметь электрифицированные версии всех своих моделей и работать над тем, чтобы продажи электрифицированных версий превысили продажи автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Также интересно: Samsung Motors показал одну из версий Renault Arkana​​​​​​​