Автомобиль носит название Sono Sion и уже доступен для предварительного заказа. Производство обещают начать через несколько месяцев.

Немецкий стартап Sono Motors показал свой последний прототип автомобиля на выставке CES 2021, которая проходит в формате онлайн. Предсерийный прототип электрического хэтчбека Sion имеет 248 фотоэлектрических панелей, встроенных в кузов автомобиля, которые будут пополнять аккумуляторную батарею, обеспечивая до 35 километров дополнительного пробега.

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Sion EV был анонсирован в 2017 году, а силовой агрегат, аккумулятор и ориентировочные цены были объявлены в следующем году. Затем последовали дизайнерские изображения, а позже – обзор салона. В конце 2019 года стартап начал кампанию инвестиционного финансирования. Теперь же на выставке CES 2021 представлен предсерийный прототип электрокара, максимально приближенный к конечному продукту, который скоро должен появиться на рынке.

Sono удалось установить солнечные элементы на все прямые и изогнутые внешние части Sion SEV (солнечный электрический автомобиль) – включая капот, крышу, двери и заднюю часть. Идея заключается в том, что аккумулятор транспортного средства может восстанавливать энергию в аккумуляторах, когда он стоит на стоянке или даже застрял в городской пробке. В идеальных условиях солнечные панели обеспечат до 35 километров дополнительного пробега – для большинства водителей этого достаточно для ежедневных поездок на работу и домой. Электрокар также можно заряжать от сети, а общий диапазон пробега на полном заряде аккумуляторной батареи, как сообщается, составляет 255 км по циклу WLTP.

Sono Sion имеет электрический привод от Continental. Силовая установка генерирует пиковую мощность в 150 кВт (204 лошадиные силы), непрерывную мощность 60 кВт (82 силы) и крутящий момент в 175 Нм. Максимальная скорость составит 140 км/ч.

Антикоррозийный алюминиевый кузов и полимерная оболочка достанутся и сейрийному автомобилю. Так же, как и инновационный интерьер с системой фильтрации воздуха на основе исландского мха.

Фото: Sono Sion SEV / New Atlas

"Наша система естественного воздушного фильтра breSono – это главная вещь дизайна интерьера. Мы интегрировали исландский мох в приборную панель и центральную консоль, чтобы дополнить искусственный воздушный фильтр. BreSono постоянно улучшает качество воздуха в салоне, имея положительное влияние на влажность воздуха в салоне автомобиля. Во время тестирования эффективности мха мы обнаружили, что он фильтрует до 20 процентов твердых частиц из воздуха. Поскольку мох больше не имеет ферментативной реакции в таком состоянии, вам даже не нужно особо ухаживать за ним. Мох также легко заменить при обычной замене фильтра", – отмечают разработчики.

В Sono также создали мобильное приложение, которое позволит владельцам проверить местоположение автомобиля, состояние аккумулятора и уровень заряда солнечной батареи, а также дистанционно контролировать температуру и освещение в салоне, иметь доступ к машине без ключей и тому подобное. Приложение также занимает центральное место в планах Sono относительно использования автомобиля для совместных поездок (райдшеринг), объединения нескольких автомобилей в парк и распределения энергии.

Сейчас Sion Solar EV готов к предварительному заказу с первоначальным взносом в размере 500 евро. Полная стоимость электрокара – 25 500 евро. Производство должно стартовать через несколько месяцев.