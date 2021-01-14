Автомобіль носить назву Sono Sion і вже доступний для попереднього замовлення. Виробництво обіцяють розпочати за кілька місяців.

Німецький стартап Sono Motors показав свій останній прототип автомобіля на виставці CES 2021, яка проходить у форматі онлайн. Передсерійний прототип електричного хетчбека Sion має 248 фотоелектричних панелей, інтегрованих в кузов автомобіля, які поповнюватимуть акумуляторну батарею, забезпечуючи до 35 кілометрів додаткового пробігу.

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Sion EV був анонсований у 2017 році, а силовий агрегат, акумулятор та орієнтовні ціни були оголошені наступного року. Потім послідували дизайнерські зображення, а пізніше – огляд салону. Наприкінці 2019 року стартап розпочав кампанію інвестиційного фінансування. Тепер же на виставці CES 2021 представлений передсерійний прототип електрокара, максимально наближений до кінцевого продукту, який скоро повинен з’явитись на ринку.

Sono вдалося встановити сонячні елементи на всі прямі та вигнуті зовнішні частини Sion SEV (сонячний електричний автомобіль) – включаючи капот, дах, двері та задню частину. Ідея полягає в тому, що акумулятор транспортного засобу може відновлювати енергію в акумуляторах, коли він сидить на стоянці або навіть застряг у міському затор. В ідеальних умовах сонячні панелі забезпечать до 35 кілометрів додаткового пробігу – для більшості водіїв цього достатньо для щоденних поїздок на роботу та додому. Електрокар також також можна заряджати від мережі, а загальний діапазон пробігу на повному заряді акумуляторної батареї, як повідомляється, становить 255 км за циклом WLTP.

Sono Sion має електричний привід від Continental. Силова установка генерує пікову потужність у 150 кВт (204 кінські сили), безперервну потужність 60 кВт (82 сили) і крутний момент у 175 Нм. Максимальна швидкість становитиме 140 км/год.

Антикорозійний алюмінієвий кузов та полімерна оболонка дістануться й сейрійному автомобілю. Так само, як і інноваційний інтер’єр з системою фільтрації повітря на основі ісландського моху.

Фото: Sono Sion SEV / New Atlas

“Наша система природного повітряного фільтра breSono – це головна річ дизайну інтер’єру. Ми інтегрували ісландський мох у приладову панель і центральну консоль, щоб доповнити штучний повітряний фільтр. BreSono постійно покращує якість повітря в салоні, маючи позитивний вплив на вологість повітря в салоні автомобіля. Під час тестування ефективності моху ми виявили, що він фільтрує до 20 відсотків твердих частинок з повітря. Оскільки мох більше не має ферментативної реакції в такому стані, вам навіть не потрібно особливо доглядати за ним. Мох також легко замінити під час звичайної заміни фільтра”, – зазначають розробники.

У Sono також створили мобільний додаток, який дозволить власникам перевірити місце розташування автомобіля, стан акумулятора та рівень заряду сонячної батареї, а також дистанційно контролювати температуру та освітлення в салоні, мати доступ до машини без ключів тощо. Додаток також займає центральне місце в планах Sono, щодо використання автомобіля для спільних поїздок (райдшерінг), об'єднання кількох автомобілів у парк та розподілу енергії.

Зараз Sion Solar EV готовий до попереднього замовлення з початковим внеском у розмірі 500 євро. Повна вартість електрокара – 25 500 євро. Виробництво має стартувати за кілька місяців.