Sony не автомобильная компания, однако у нее есть амбиции, которые касаются систем автономного управления.

Двухмоторный четырехместный электромобиль Sony Vision-S блеснул на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе в начале 2020 года, захватил многих, но разработчики поспешили разочаровать, мол, подаваться в автопром мы не намерены, а этот концепт - всего лишь демонстрация того, что Sony может предложить индустрии в части развития систем автопилотирования.

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Тем удивительнее то, что компания продолжает ездовые испытания прототипа, о чем свидетельствуют свежие снимки от шпионов. При этом саму машину слегка переделали по сравнению с исходным концептом: немного изменились фары, прорези в передних крыльях, а также форма люка зарядного порта.

Собственно, Vision-S - это продукт целого конгломерата, в который, кроме Sony, вошли Qualcomm, ZF, Bosch, Continental и Nvidia. Шасси и вовсе предоставила фирма Magna Steyr, занимающаяся контрактной сборкой машин для других брендов. Sony же приняла участие системой, позволяющей электромобилю ориентироваться в пространстве. Сначала в ней было 33 датчика, позже сообщалось, что их количество увеличено до сорока. Vision-S также может следить за водителем, в том числе - читать по губам.

Поддержка сетей 5G в теории позволит водителю играть в Gran Turismo на PlayStation прямо во время поездки, но лишь после того, как Sony доведет свой автопилот до четвертого уровня автономности. Пока же он немного совершеннее второго уровня: машина умеет автоматически менять полосу движения и самостоятельно парковаться. Компания по-прежнему настаивает, что не имеет планов на серийное производство, хотя организовать его при поддержке той же Magna было бы не так уж и сложно.