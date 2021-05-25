Sony не автомобільна компанія, проте у неї є амбіції які стосуються систем автономного керування.

Двомоторний чотиримісний електромобіль Sony Vision-S, блиснув на Виставці споживчої електроніки (CES) в Лас-Вегасі на початку 2020 року, захопив багатьох, але розробники поспішили розчарувати, мовляв, подаватися в автопром ми не маємо наміру, а цей концепт - всього лише демонстрація того, що Sony може запропонувати індустрії в частині розвитку систем автопілотування.

Читайте також: Електрокар Sony виїхав на вулиці австрійського міста Грац (відео)

Тим дивніше те, що компанія продовжує їздові випробування прототипу, про що свідчать свіжі знімки від шпигунів. При цьому саму машину злегка переробили в порівнянні з вихідним концептом: трохи змінилися фари, прорізи в передніх крилах, а також форма люка зарядного порту.

Власне, Vision-S - це продукт цілого конгломерату, в який, крім Sony, увійшли Qualcomm, ZF, Bosch, Continental і Nvidia. Шасі і зовсім надала фірма Magna Steyr, що займається контрактним складанням машин для інших брендів. Sony ж взяла участь системою, що дозволяє електромобілю орієнтуватися в просторі. Спочатку в ній було 33 датчика, пізніше повідомлялося, що їх кількість збільшено до сорока. Vision-S також може стежити за водієм, в тому числі - читати по губах.

Підтримка мереж 5G в теорії дозволить водієві грати в Gran Turismo на PlayStation прямо під час поїздки, але лише після того, як Sony доведе свій автопілот до четвертого рівня автономності. Поки ж він трохи досконаліше другого рівня: машина вміє автоматично змінювати смугу руху і самостійно паркуватися. Компанія як і раніше наполягає, що не має планів на серійне виробництво, хоча організувати його за підтримки тієї ж Magna було б не так вже й складно.