Первые три места в рейтинге самых проблемных семейных автомобилей занимают авто концерна Volkswagen AG.

Специалисты британского издания WhatCar назвали самые проблемные семейные автомобили. Было опрошено 21 тысячу владельцев. Их попросили подробно рассказать о проблемах, с которыми они столкнулись при эксплуатации своих авто за последние два года.

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В итоге первым в рейтинге ненадежных семейных автомобилей стал Audi A3. О проблемах с ним рассказали 59% владельцев. Чаще всего жалобы поступали на работу навигации и мультимедийной системы, имели место проблемы с электричеством, коробкой передач, кузовом.

На второй строчке оказался Volkswagen Golf. На проблемы с эксплуатацией этого автомобиля пожаловались 48% респондентов. Третье место заняла Skoda Octavia. На проблемы с этой моделью жаловались 49% опрошенных автовладельцев.

Также в рейтинг самых проблемных семейных машин попали Mercedes A-Class с дизельным двигателем, Seat Leon, Mercedes A-Class с бензиновым двигателем, Opel Astra, Skoda Scala, Mercedes A-Class с гибридной установкой, а также Kia XCeed.