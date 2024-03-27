Перші три місця у рейтингу найпроблемніших сімейних автомобілів займають авто концерну Volkswagen AG.

Фахівці британського видання WhatCar назвали найпроблемніші сімейні автомобілі. Було опитано 21 тисячу власників. Їх попросили докладно розповісти про проблеми, з якими вони зіткнулися під час експлуатації своїх авто за останні два роки.

Читайте також: Рейтинг найдешевших електромобілів 2024 року

У результаті першим у рейтингу ненадійних сімейних автомобілів став Audi A3. Про проблеми з ним розповіли 59% власників. Найчастіше скарги надходили на роботу навігації та мультимедійної системи, мали місце проблеми з електрикою, коробкою передач, кузовом.

На другому рядку опинився Volkswagen Golf. На проблеми з експлуатацією цього автомобіля поскаржилися 48% респондентів. Третє місце зайняла Skoda Octavia. На проблеми з цією моделлю скаржилися 49% опитаних автовласників.

Також до рейтингу найпроблемніших сімейних машин потрапили Mercedes A-Class з дизельним двигуном, Seat Leon, Mercedes A-Class з бензиновим двигуном, Opel Astra, Skoda Scala, Mercedes A-Class з гібридною установкою, а також Kia XCeed.