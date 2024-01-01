Составлен рейтинг страховых компаний Украины 2024

С начала 2024 года украинские водители заключили более 5,7 млн внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей (“автогражданки”), что на 0,43% больше аналогичного периода 2023 года.

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75,9% страховых полисов “автогражданки” было оформлено в электронном виде, что составляет 4,4 млн договоров. Если сравнивать с соответствующим периодом 2023 года, удельный вес заключенных таких договоров в цифровом формате составил 67,7%.

За январь-сентябрь 2024 года общая сумма начисленных страховых платежей по таким договорам составляет 7,6 млрд грн, что на 19,95% больше аналогичного периода прошлого года. Размер средней страховой премии по договорам “автогражданки” увеличился на 19,4% и составляет 1 318,2 гривны.

По итогам трех кварталов 2024 года больше всего заключенных договоров ОСАГО со СК “ОРАНТА”. Вторая и третья позиция по этому показателю в СК “ТАС” и СК “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”.

По общей сумме собранной страховой премии за период январь-сентябрь 2024 года лидирует страховая компания “ТАС”. Пятерку лидеров закрывают страховые компании: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Украина” и “ВУСО”.

С начала года страховые компании урегулировали 104 969 требований от пострадавших в ДТП и выплатили 3,5 млрд грн страхового возмещения. По сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года количество урегулированных требований выросло на 13,45%, а общая сумма страхового возмещения на 27,5%.

По результатам 9 месяцев 2024 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП получили и урегулировали страховые компании: “ТАС”, “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Украина” и “Украинская страховая группа”.

Соответственно эти же страховые компании выплатили больше всего страхового возмещения пострадавшим в ДТП. За 9 месяцев 2024 года средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составляет 33 313 грн, что 12,3% больше чем в аналогичном периоде 2023 года (29 641 грн).

По сравнению с показателями 9 месяцев 2023 года на 6,05% увеличилось количество урегулированных требований с использованием Европротокола. С начала года с помощью этого инструмента страховыми компаниями урегулировано 39 154 требований от пострадавших в ДТП и выплачено 722 млн грн страхового возмещения.