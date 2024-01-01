Складено рейтинг страхових компаній України 2024

Від початку 2024 року українські водії уклали понад 5,7 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 0,43% більше за аналогічний період 2023 року.

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75,9% страхових полісів “автоцивілки” було оформлено в електронному вигляді, що становить 4,4 млн договорів. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2023 року, питома вага укладених таких договорів у цифровому форматі становила 67,7%.

За січень-вересень 2024 року загальна сума нарахованих страхових платежів за такими договорами становить 7,6 млрд грн, що на 19,95% більше за аналогічний період минулого року. Розмір середньої страхової премії за договорами “автоцивілки” збільшився на 19,4% та становить 1 318,2 гривні.

За підсумками трьох кварталів 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК “ОРАНТА”. Друга та третя позиція за цим показником у СК “ТАС” та СК “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”.

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-вересень 2024 року лідером є страхова компанія “ТАС”. П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Україна” та “ВУСО”.

Від початку року страхові компанії врегулювали 104 969 вимог від постраждалих у ДТП та сплатили 3,5 млрд грн страхового відшкодування. У порівнянні з показниками аналогічного періоду 2023 року кількість врегульованих вимог зросла на 13,45%, а загальна сума страхового відшкодування на 27,5%.

За результатами 9 місяців 2024 року найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП отримали та врегулювали страхові компанії: “ТАС”, “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”, “ПЗУ Україна” та “Українська страхова група”.

Відповідно ці ж страхові компанії сплатили найбільше страхового відшкодування постраждалим у ДТП. За 9 місяців 2024 року середній розмір виплати за вимогами від потерпілих у ДТП становить 33 313 грн, що 12,3% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року (29 641 грн).

У порівнянні з показниками 9 місяців 2023 року на 6,05% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. Від початку року за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 39 154 вимог від потерпілих у ДТП та сплачено 722 млн грн страхового відшкодування.