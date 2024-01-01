Сотни автомобилей пострадали от рашистской ракеты в Кривом Роге: фото, видео

Утром 28 августа российские захватчики выпустили ракету в жилой район Кривого Рога. Она упала в гаражный кооператив, где работали СТО, рядом был отель. В результате обстрела в настоящее время обратилось за помощью девять человек, а вот автомобилей пострадало несколько сотен – есть информация о 230 поврежденных транспортных средств.

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Очевидцы говорят, что на месте падения ракеты образовалась воронка на 15-20 метров. Ударная волна была такой силы, что автомобили не только разбросало, но и подбросило на крышу и второй этаж гаражей. В близлежащих зданиях выбило окна.

Многие автомобили пострадали – некоторые сгорели, в других выбиты окна или повреждены кузова. Смотрите фото поврежденных авто и что осталось от гаражей после прилета ракеты в Кривом Роге:

Фото СВОИ Кривой Рог.