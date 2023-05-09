От ночных вражеских атак последних дней часто страдают автомобили. Хорошо, что не люди, но и машины жалко. Можно ли уберечь автомобиль от случайного падения беспилотника?

К сожалению, во время войны гарантировать какую-либо безопасность невозможно, и запаркованных во дворах автомобилей это тоже касается. Но уменьшить вероятность повреждений можно, причем существенно.

Получив повреждения от дронов, упавших во время атаки, большинство автомобилей тут же сгорает дотла.

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Уровень угроз

Как можно понять из имеющейся информации, автомобили на парковках получают повреждения разного характера:

Огонь. Падающие дроны часто горят, при этом они распространяют огонь на площадь, куда большую площади их крыльев и фюзеляжа. Очевидно, основной фактор поражения здесь – бензин, на котором работает двигатель беспилотника, а также тротил, который в них заряжен.

Обломки. Фрагменты летательного аппарата могут падать просто как куски металла и пластика. При этом они сминают металл кузова и бьют стекла автомобиля. Но из-за того, что дроны имеют как металлические, так и пластиковые детали, вес их разный и травмы машине они наносят разные.

К счастью, не все упомянутые факторы можно считать для современного автомобиля роковыми – в некоторых случаях можно принять эффективные меры по сохранению своего транспорта.

Что можно сделать для защиты

Лучшее, что можно сделать – это найти для машины надежное хранилище. В идеале это был бы подземный паркинг или многоэтажный паркинг с более или менее защищенными стенами.

Подземный паркинг – самый лучший способ уберечь машину от падения на нее беспилотников. Но добротный гараж тоже подойдет

Кирпичный гараж с надежной бетонной крышей также может обеспечить ночное спокойствие для вас и для вашего автомобиля. Да и стандартный металлический гараж сможет оградить машину от повреждения обломками дрона, а в некоторых случаях – и от огня. Но, как показывает опыт первого года войны, типичные для Украины гаражи из металлических панелей от осколков снарядов не защищают.

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Также мало на что способна защита в виде навесов из шифера или профнастила – эти материалы либо срывает взрывной волной, либо пробивает обломками всех типов.

Простейшие мероприятия

При отсутствии гаража или подземного паркинга можно прибегнуть к некоторым альтернативным приемам – пусть не столь эффективным, но в определенной степени действенным:

По возможности паркуйте машину в узком проезде (проходе) между домами – это будет своего рода аналогом укрытия типа "щель". Ограниченная площадь пространства над машиной (меньший квадрат неба сверху) снижает возможность попадания в него сбитого беспилотника;

Парковка хоть одной стороной вплотную к дому отчасти снижает вероятность повреждения машины – открытой будет только одна сторона;

Если машина будет стоять последней в ряду других авто, меньше вероятность, что она пострадает от пожара: огонь сможет накинуться на нее только с одной стороны;

Держите на парковке рядом с машиной средства пожаротушения: большой запас песка в крепком ящике и широкую лопату для его набрасывания на огонь. Вода не так эффективна, но если воспламенение машины только началось, первые очаги можно будет потушить и парой 5-литровых бутылок.

К счастью, даже зрительно угрожающие внешние повреждения не всегда лишают машину способности ехать и перевозить пассажиров и имущество.

В самой машине полезно будет держать большой отрез плотного материала типа брезента, которым можно погасить небольшой очаг возгорания.

Рекомендация "Авто 24"

Если ваша машина ночует на общей территории во дворе, можно объединиться с соседями-автомобилистами. Договоритесь с ними о взаимодействии в случае попадания сбитого дрона на вашу общую парковку. Следует обсудить возможные ситуации и распределить обязанности, чтобы во время беды не было лишней и бессмысленной беготни.

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