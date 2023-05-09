Від нічних ворожих атак останніх днів часто чергу страждають автомобілі. Добре, що не люди, але ж і машини шкода. Чи можна зберегти авто від випадкового падіння безпілотника або уламків ракети?

На жаль, під час війни гарантувати будь-яку безпеку неможливо, і запаркованих у дворах автомобілів це теж стосується. Але зменшити ймовірність пошкодження можна, причому суттєво.

Отримавши пошкодження від дронів, що впали під час обстрілу, більшість автомобілів тут же згоряє вщент.

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Рівень загроз

Як можна зрозуміти з наявної інформації, автомобілі на парковках отримують ушкодження різного характеру:

Вогонь. Падаючі дрони, як правило, горять, причому вони поширюють вогонь на площу, більшу площі їхніх крил та фюзеляжу. Очевидно, основний фактор ураження тут – бензин, на якому працює двигун безпілотника та тротил, який в них заряджений.

Уламки. Фрагменти літального апарату можуть падати просто як шматки металу та пластику. При цьому вони мнуть метал кузова і б’ють скло автомобіля. Але через те, що дрони мають як металеві, так і пластикові деталі, вага їхня різна і травми машині вони завдають різні.

На щастя, не всі згадані чинники можна вважати для сучасного автомобіля фатальними – в деяких випадках можна вжити ефективних заходів для збереження свого транспорту.

Що можна зробити для захисту

Найкраще, що можна зробити – це знайти для машини надійне сховище. В ідеалі це був би підземний паркінг, або багатоповерховий паркінг з більш-менш захищеними стінами.

Підземний паркінг – найкращий спосіб вберегти машину від падіння на неї безпілотників. Але добротний гараж теж згодиться.

Цегляний гараж з надійним бетонним дахом також може забезпечити нічний спокій для вас і для вашого авто. Та й стандартний металевий гараж зможе захистити машину від ушкодження уламками дрона, а в деяких випадках – і від вогню. Але, як показує досвід першого року війни, типові для України гаражі з металевих панелей від осколків снарядів не захищають.

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Також мало на що здатний захист у вигляді навісів з шиферу або так званого профнастилу – ці матеріали або зриває вибуховою хвилею, або пробиває уламками всіх типів.

Найпростіші заходи

За відсутності гаража або підземного паркінгу можна вдатися до деяких альтернативних прийомів – нехай не настільки ефективних, але певною мірою дієвих:

За можливості паркуйте машину у вузькому проїзді (проході) між будинками – це буде свого роду аналогом укриття типу “щілина”. Обмежена площа простору над машиною (менший квадрат неба зверху) знижує ймовірність потрапляння в нього збитого безпілотника;

Паркування бодай одним боком впритул до будинку якось мірою знижує ймовірність пошкодження машини – відкритим буде лише один бік;

Якщо машина стоятиме крайньою в ряду інших авто, менше ймовірність, що вона постраждає від пожежі: вогонь зможе перекинутись на неї лише з одного боку;

Тримайте на парковці поряд з машиною засоби пожежогасіння: великий запас піску у міцному ящику та широку лопату для його накидання на вогонь. Вода не так ефективна, але якщо займання машини тільки почалося, вогнище можна буде погасити навіть парою 5-літрових пляшок.

На щастя, навіть візуально загрозливі зовнішні пошкодження не завжди позбавляють машину спроможності їхати і перевозити пасажирів і майно

В самій машині корисно буде тримати великий відріз цупкого матеріалу типу брезенту, яким можна погасити невеликий осередок вогню.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ваша машина ночує на загальній території у дворі, можна об’єднатися з сусідами-автомобілістами. Домовтеся з ними про взаємодію у випадку влучення збитого дрона на вашу спільну парковку. Варто обговорити можливі ситуації і розподілити обов’язки, щоб під час біди не було зайвої та безглуздої біганини.

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