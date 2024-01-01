Сотні автомобілів постраждали від рашистської ракети в Кривому Розі: фото, відео

Зранку 28 серпня російські загарбники випустили ракету в житловий район Кривого Рогу. Вона впала в гаражний кооператив, де працювали СТО, поряд був готель. Внаслідок обстрілу на цей час звернулось за допомогою дев’ять людей, а от автомобілів постраждало кілька сотень – є інформація про 230 пошкоджених транспортних засобів.

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Очевидці кажуть, що в місці падіння ракети утворилось вирва на 15-20 метрів. Ударна хвиля була такої сили, що автомобілі не лише порозкидало, але й підкинуло на дах та другий поверх гаражів. В навколишніх будівлях вибило вікна.

Багато автомобілів постраждали – деякі згоріли, в інших вибиті вікна чи пошкоджені кузова. Дивіться фото пошкоджених авто та що залишилось від гаражів після прильоту ракети в Кривому Розі:

Фото СВОЇ Кривий Ріг.