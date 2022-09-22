Причина опять та же – нехватка микрочипов для электронных систем автомобилей.

С тех пор, как в 2020 году начался кризис с полупроводниками, автопроизводители во всем мире пытаются уменьшить сбои в своей ежедневной работе.

Чаще всего они прибегали к временной остановке производства, надеясь, что запасы чипов будут пополнены как можно скорее. Когда это не сработало, большинство автопроизводителей начали складывать незавершенные транспортные средства, которые затем перемещали на стоянки, где они ждали микросхемы.

Кстати Заброшенный аэродром в Германии заполнен недоделанными Mercedes-Benz

Аналогичный подход используется и сегодня, когда дефицит чипов должен был бы закончиться. По крайней мере, большинство отраслевых аналитиков предвидели это.

Впрочем, проблема не решилась, и автостоянка GM в Кокомо является доказательством этого. Местные СМИ утверждают, что там стоит около 3 000 пикапов, которые ждут недостающие чипы. И сейчас никто точно не знает, когда их можно будет доукомплектовать и отправить дилерам.

По словам генерального директора General Motors Мэри Барра, есть вероятность, что дефицит микросхем будет не решен раньше, чем в 2023 году. Текущие запасы чипов медленно улучшаются, но не так быстро, как хотелось бы.

Подобные прогнозы обнародовали и другие производители автомобилей.