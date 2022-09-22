Причина знову та ж - нестача мікрочіпів для електронних систем автомобілів.

Відтоді, як у 2020 році почалася криза з напівпровідниками, автовиробники у всьому світі намагаються зменшити збої у своїй щоденній роботі.



Найчастіше вони вдавалися до тимчасової зупинки виробництва, сподіваючись, що запаси чіпів будуть поповнені якомога швидше. Коли це не спрацювало, більшість автовиробників почали складати незавершені транспортні засоби, які потім переміщували на стоянки, де вони чекали на мікросхеми.

До речі закинутий аеродром в Німеччині заповнений недоробленими Mercedes-Benz

Аналогічний підхід використовується і сьогодні, коли дефіцит чіпів мав би закінчитися. Принаймні, більшість галузевих аналітиків передбачали це.

Втім, проблема не вирішилась, і автостоянка GM у Кокомо є доказом цього. Місцеві ЗМІ стверджують, що там стоїть близько 3000 пікапів, які чекають на відсутні чіпи. І зараз ніхто точно не знає, коли їх можна буде доукомплектувати та відправити дилерам.

За словами генерального директора General Motors Мері Барра, є ймовірність, що дефіцит мікросхем буде не вирішено раніше, ніж у 2023 році. Поточні запаси мікросхем повільно покращуються, але не настільки швидко, як хотілося б.

Подібні прогнози оприлюднили й інші виробники автомобілів.