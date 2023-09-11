Сотни совершенно новых электромобилей Tesla Model 3 Highland недавно были подмечены на большой автостоянке в Шанхае, которую Tesla использует для сбора автомобилей перед экспортом. Вероятно, они готовы к отправке в Европу.

Как мы видим на видео, новые автомобили Highland хранятся отдельно от других на одном большом квадрате. Машины имеют разные цвета - хотя кажется, что самым популярным является белый, черные, синие и красные. Мы не уверены, присутствует ли также серебро.

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Автор видео отметил, что новые автомобили оснащены логотипами ЕС, и потому считается, что это автомобили, предназначенные для экспорта в Европу. Европа может стать первым рынком, где Tesla начнет поставки клиентам Tesla Model 3 Highland, или это будет происходить по графику с Китаем (поскольку нам нужно добавить несколько недель для доставки). Ожидается, что поставки в Китай начнутся в четвертом квартале.

Поставки новых Tesla Model 3 в Европу, вероятно, появятся в статистике продаж не раньше 4 квартала. Экспорт из Tesla Giga Shanghai уже пострадал в августе из-за запуска новой версии, но может улучшиться уже в сентябре.

Согласно неофициальным сообщениям, Tesla производит примерно 300 новых Model 3 в день, что составляет лишь часть от полной мощности завода.

Шанхайский завод Tesla Giga недавно выпустил свой двухмиллионный электромобиль. Большую часть производства сейчас занимает Model Y, но обновленная Model 3 все еще должна играть очень значительную роль (потенциально хотя бы треть производства).

Ожидается, что в какой-то момент в будущем модель Y будет обновлена в соответствии с изменениями, примененными к Model 3.