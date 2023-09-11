Сотні абсолютно нових електромобілів Tesla Model 3 Highland нещодавно були помічені на великій автостоянці в Шанхаї, яку Tesla використовує для збору автомобілів перед експортом. Швидше за все, вони готові до відправлення в Європу.

Як ми бачимо на відео, нові автомобілі Highland зберігаються окремо від інших на одному великому квадраті. Машини мають різні кольори - хоча, здається, що найпопулярнішим є білий, однак видно чорні, сині та червоні. Ми не впевнені, чи присутнє також срібло.

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Автор відео зазначив, що нові автомобілі оснащені логотипами ЄС, і тому вважається, що це автомобілі, призначені для експорту в Європу. Старий Світ може стати першим ринком, куди Tesla почне поставки клієнтам Tesla Model 3 Highland. Очікується, що відвантаження китайським клієнтам почнеться в четвертому кварталі.

Продані Tesla Model 3 у Європи, імовірно, з’являться в статистиці не раніше, ніж у 4 кварталі. Обсяги експорту з Tesla Giga Shanghai вже знизились у серпні через запуск нової версії, але він може покращитися вже у вересні.

Згідно з неофіційними повідомленнями, Tesla наразі виробляє приблизно 300 нових Model 3 на день, що становить лише частину від повної потужності заводу.

Шанхайський завод Tesla Giga нещодавно випустив свій двомільйонний електромобіль. Більшу частину виробництва зараз займає Model Y, але оновлена Model 3 все ще має відігравати дуже значну роль (потенційно принаймні третину виробництва).

Очікується, що в якийсь момент у майбутньому модель Y буде оновлена відповідно до змін, застосованим до Model 3.