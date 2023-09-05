Tesla Model 3 2024 року прибула на Мюнхенський автосалон в оновленому стилі з іншими бамперами, блоками освітлення та інтер’єром.

Tesla Model 3 2024 модельного року, яку раніше показали в Китаї, тепер представлена і європейським споживачам. До речі, у США поки що продають дорестайлінгову версію. Новинка вирізняється абсолютно новою передньою частиною з витонченими фарами та іншим бампером.

Також на машину встановлюють нові 18- чи 19-дюймові диски, інші покришки. У Tesla заявили, що зміни забезпечить "менший шум під час руху".

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Також змінилася задня частина. У нинішній версії задня частина отримала спортивний бампер і нові С-подібні ліхтарі. Палітра кольорів включає Stealth Gray і Ultra Red.

Салон також зазнав змін. Тут "повністю перероблений інтер’єр", який має нову панель приладів, центральну консоль і дверні панелі. Вони зроблені з більш якісних матеріалів, м’яких на дотик.

Куценький подіум для Model 3 у Мюнхені виявися тісним – підігрітий інтерес до оновленої моделі зібрав багато люду. Фото: СarsСoops

Спереду стоїть 15,4-дюймовий дисплей. На задній ряд сидінь поставили новий 8-дюймовий екран для пасажирів. Його можна використовувати як для клімат-контролю, так і та розваг. Серед інших особливостей — подвійний бездротовий зарядний пристрій для смартфона та регульоване освітлення.

Задньопривідна Model 3 може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,1 секунди та проїжджати до 513 км за циклом WLTP. Версія Dual Motor Long Range більш вражає, оскільки досягає 100 км/год за 4,4 секунди та має запас ходу WLTP 629 км.

Батарея на 170 або 250 кВт розряджається швидко. За 15 хвилин, поки власник поп’є у придорожній кав’ярні смачного напою, автомобіль набере енергії на 282 км пробігу.

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У Німеччині вартість оновленої Model 3 стартує з 42 990 євро. Замовити можна вже з наступного місяця.