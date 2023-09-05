Tesla Model 3 2024 прибыла на Мюнхенский автосалон в обновленном стиле с другими бамперами, блоками освещения и интерьером.

Tesla Model 3 2024 модельного года, которую ранее показали в Китае, теперь представлена и европейским потребителям. Кстати, в США пока продают дорестайлинговую версию. Новинка отличается совершенно новой передней частью с изящными фарами и другим бампером.

Также на машину устанавливают новые 18 или 19-дюймовые диски, другие покрышки. В Tesla заявили, что перемены обеспечат "меньший шум во время движения".

Читайте также Tesla Model 3 может получить новые аккумуляторы с увеличенным запасом хода

Также сменилась задняя часть. В нынешней версии задняя часть получила спортивный бампер и новые С-образные фонари. Цветовая палитра включает Stealth Gray и Ultra Red.

Салон также претерпел изменения. Здесь "полностью переделан интерьер", который имеет новую приборную панель, центральную консоль и дверные панели. Они сделаны из более качественных материалов, мягких на ощупь.

Выставочный подиум для Model 3 в Мюнхене оказался тесным – подогретый интерес к обновленной модели собрал много людей. Фото: СarsСoops

Впереди стоит 15,4-дюймовый дисплей. На задний ряд сидений установили новый 8-дюймовый экран для пассажиров. Его можно использовать как для климат-контроля, так и развлечений. Среди других особенностей – двойное беспроводное зарядное устройство для смартфона и регулируемое освещение.

Заднеприводная Model 3 может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды и проезжать до 513 км по циклу WLTP. Версия Dual Motor Long Range более впечатляющая, поскольку достигает 100 км/ч за 4,4 секунды и имеет запас хода WLTP 629 км.

Батарея на 170 или 250 кВт заряжается быстро. Через 15 минут, пока владелец попьет в придорожном кафе вкусного напитка, автомобиль наберет энергии на 282 км пробега.

Читайте также Tesla резко изменила стандартный цвет

В Германии цена обновленной Model 3 стартует с 42 990 евро. Заказать можно уже со следующего месяца.