Республика Корея отправила подарок Украине в день Вооруженных Сил.

Из порта г. Инчхон в Украину отправлено 100 новеньких пикапов Ssang Yong Musso и 5 миниэкскаваторов DOOSAN DX17Z в качестве гуманитарной помощи от Правительства Республики Корея.Искренне благодарны Республике Корея за эту важную поддержку! Сообщает Посольство Украины в Республике Корея.

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Под названием SsangYong Musso (Musso – «носорог») с 1993 по 2005 год производился среднеразмерный внедорожник. Однако с 2018 года второе поколение модели выпускают только в кузове пикап на базе другого внедорожника – Rexton. Впрочем, у пикапа колесная база больше на 235 мм (3100). Он у длиннее на 245 мм (5095) и выше на 45 (1870 мм), чем Rexton. Вся светотехника сзади другая. Габариты грузовой платформы – 1300 на 1570 мм, высота бортов – 570 мм.

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – зависимая подвеска и неразрезной мост. Силовой агрегат прикрыт массивной защитой. Внедорожник может быть с задним или полным приводом (Part-time).