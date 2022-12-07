Республіка Корея відправила Україні подарунок в день Збройних Сил.

З порту м. Інчхон до України відправлено 100 новеньких пікапів Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z в якості гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея.

Щиро вдячні Республіці Корея за цю важливу підтримку! Повідомляє Посольство України в Республіці Кореї.

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Під назвою SsangYong Musso (Musso – «носоріг») з 1993 по 2005 рік вироблявся середньорозмірний позашляховик. Однак з 2018 року друге покоління моделі випускають лише в кузові пікап на базі іншого позашляховика – Rexton. Втім, у пікапа колісна база більша на 235 мм (3100). Він в довший на 245 мм (5095) і вищий на 45 (1870 мм), ніж Rexton. Вся світлотехніка ззаду інша. Габарити вантажної платформи – 1300 на 1570 мм, висота бортів – 570 мм.

Передня підвіска на подвійних поперечних важелях, а ззаду – залежна підвіска і нерозрізний міст. Силовий агрегат прикритий масивним захистом. Позашляховик може бути з заднім або повним приводом (Part-time).