Перспективы российского автопрома неутешительны, это понимают и сами россияне. Поэтому один из совладельцев УАЗа продал свою долю в компании.

Вадим Швецов – владелец УАЗа, решил покинуть автобизнес. С этой целью, он продал свой пакет акций УАЗа (75%) топ-менеджерам предприятия и больше не будет принимать участие в руководств, сообщает autoconsulting.

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Ранее Швецов видел будущее УАЗа в создании СП с иностранными производителями, оговаривались возможные проекты с Mazda, Isuzu, Chery, Ford. Но после 24 февраля на этих проектах можно было поставить крест.

Не сможет УАЗ и реализовать проект “народный Прадо”, который в последнее время анонсировался. Итак, перспективы у УАЗа – это производство “буханок” и УАЗ Патриот, которых кроме госсектора уже никто не воспринимает. Сколько еще будет сохраняться спрос на такие устаревшие машины? – столько, сколько их будут закупать государственные структуры в России. Швецов это понял, поэтому и решил выйти из бизнеса УАЗа, чтобы не заниматься его спасением.