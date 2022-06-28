Перспективи російського автопрому невтішні, і це розуміють навіть самі росіяни. Тому один із співвласників УАЗу вирішив терміново продати свою частку заводу.

Вадим Швецов - власник УАЗу, вирішив покинути автобізнес. Тому він продав свій пакет акцій УАЗу (75%) топменеджерам підприємства і більше не буде брати участь у керівництві заводу, повідомляє autoconsulting.

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Раніше Швецов бачив майбутнє УАЗу у створенні спільного підприємства з іноземними виробниками, – велись перемовини з Mazda, Isuzu, Chery, Ford. Однак після 24 лютого на цих проєктах можна поставити хрест.

Не зможе УАЗ і реалізувати проект "народний Прадо", який останнім часом анонсувався. Отже, перспективи УАЗу – виробництво "буханок" та УАЗ Патріот, які закуповуватимуть виключно армія та держсектор. Скільки ще буде зберігатися попит на такі застарілі автівки? - поки їх будуть закуповувати державні структури у Росії. Швецов це зрозумів, тому й вирішив вийти з бізнесу УАЗу, щоб не займатися його порятунком.