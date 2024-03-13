Институт страхования дорожной безопасности (IIHS) считает, что электронные системы, которые следят за состоянием водителя, должны быть более навязчивыми. Тамошними специалистами было оценено 14 систем, и только три, по их мнению, имеют предельную или приемлемую оценку.

Институт страхования дорожной безопасности (IIHS) не верит, что автопроизводители достаточно внимательно следят за водителями, и активно используют надоедливые сигналы. В новом отчете агентства 11 из 14 систем мониторинга/защиты на сегодняшнем рынке получили плохую оценку, в то время как две оценены как незначительные, и только одна обозначена как приемлемая. Ни одна не получила хорошую оценку.

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Согласно стандартам IIHS, для хорошего рейтинга необходимо, чтобы системы контролировали глаза и положение рук водителя и имели два предупреждения в течение 10-секундного интервала. Если в течение 20 секунд водитель все еще считается невнимательным, следует применить третье предупреждение или автомобиль должен начать экстренное действие, чтобы замедлить автомобиль и безопасно съехать с дороги. Независимо от предупреждений, 35 секунд невнимательности должны замедлить транспортные средства и съехать с дороги.

Системы мониторинга также должны требовать от людей инициировать изменение полосы движения. Система поддержания полосы движения не должна выключаться, если водитель вручную регулирует ее, когда она активна, поскольку это побуждает водителей активно управлять автомобилем. Подобным образом адаптивный круиз-контроль не должен автоматически восстанавливаться после длительной остановки, предположительно, во время интенсивного движения, где ситуация может быть напряженной. Наконец, если ремни безопасности не пристегнуты или автоматическое экстренное торможение выключено, система мониторинга должна предотвратить активацию систем помощи водителю.

Исследование IIHS охватывало транспортные средства Ford, General Motors, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Genesis, Lexus, Nissan и Volvo. Lexus имеет отличие, получив приемлемый рейтинг, а General Motors и Nissan получили две предельные оценки. Исследование признает, что Ford приближается к лучшему рейтингу, но вывод заключается в том, что каждая система мониторинга водителя в группе не соответствует в одной или нескольких сферах.

"Недостатки отличаются от системы к системе", - сказала старший научный сотрудник IIHS Александра Мюллер. "Многие транспортные средства не отслеживают должным образом, или водитель смотрит на дорогу или готов взять управление. Многим не хватает напоминаний о внимании, которые приходят достаточно быстро и являются достаточно сильными, чтобы разбудить водителя, чей разум блуждает. Многие из них можно использовать, несмотря на то, что пассажиры без ремня или когда другие жизненно важные функции безопасности выключены".

Несмотря на то, что исследование критически относится к этим системам, IIHS считает, что исправления можно достичь в основном за счет изменений программного обеспечения.

"Эти результаты вызывают беспокойство, учитывая, как быстро транспортные средства с такими системами частичной автоматизации выезжают на наши дороги", - сказал президент IIHS Дэвид Харки. "Но если взглянуть на производительность группы в целом, есть еще одно преимущество. Ни одна система не показала хороших результатов по всем направлениям, но в каждой категории по крайней мере одна система показала хорошие результаты. Это означает, что исправления доступны, и в некоторых случаях это можно сделать лишь простым обновлением программного обеспечения".