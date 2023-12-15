Исследование показывает, что более трети расходов на ремонт современных автомобилей приходится на замену и калибровку датчиков.

По мере расширения технологий помощи водителю в транспортных средствах растет стоимость производства и цена ремонта. Ни для кого не секрет, что новые и подержанные автомобили сейчас дороже, чем когда-либо, но новое исследование AAA поднимает другую проблему стоимости, о которой вы, возможно, не думали. В случае сбоя – даже незначительного – ремонт этих технических систем может быть чрезвычайно дорогим.

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О какой стоимости мы говорим? Цены различаются в зависимости от различных факторов, но AAA обнаружила, что в среднем 37,6 процента расходов, связанных с ремонтом повреждений в результате аварии, тратятся только на ремонт и калибровку датчиков и камер, которые используются для усовершенствованных систем водителя. Это включает в себя такие вещи, как динамический круиз-контроль и система поддержания полосы движения, где срабатывают радары и камеры. Но старые технологии, такие как задние датчики парковки, также учитывают.

"Автомобили, оснащенные более сложными системами безопасности, сейчас гораздо более распространены, особенно после того, как в начале этого года NHTSA пролоббировало свое правило, которое требует автоматического экстренного торможения", — сказал Грег Бреннон, директор по автомобильной технике AAA. "Потребители должны знать о расходах на ремонт, связанные с этими технологиями. Но они также должны понимать важность их ремонта, поскольку неправильно функционирующие системы могут привести к смертельному сбою".

Глубже погружаясь в системы, AAA оценила три автомобиля 2023 модельного года, оснащенные передовой системой помощи водителю. В среднем ремонт и надлежащая калибровка радарных датчиков добавляют к счету за ремонт от 500 до 1300 долларов США. Ультразвуковые датчики, которые часто используются для помощи при парковке, добавили от 300 до 1000 долларов США, а системы камер на лобовом стекле – от 900 до 1200 долларов США. Опять же, это расходы только на технические системы.

Еще одна потрясающая статистика в отчете – это боковые зеркала. Системы кругового обзора и слепых зон часто содержат датчики и/или камеры в боковых зеркалах, но они могут добавить от 740 до 1600 долларов США к стоимости ремонта. По AAA это может составлять 70,8 процента стоимости простой замены зеркала.

Хотя такие системы, безусловно, увеличивают стоимость со всех сторон, нет сомнений, что эти функции спасают жизни. Исследование Страхового института безопасности на дорогах показало, что пикапы, оборудованные системой автоматического экстренного торможения, имели на 43 процента меньшее количество столкновений сзади, а случаи травм были на 42 процента ниже.