Дослідження показує, що понад третина витрат на ремонт сучасних автомобілів припадає на заміну та калібрування датчиків.

У міру розширення технологій допомоги водієві в транспортних засобах зростає вартість виробництва та, ціна ремонту. Ні для кого не секрет, що нові та вживані автомобілі зараз дорожчі, ніж будь-коли, але нове дослідження AAA піднімає іншу проблему вартості, про яку ви, можливо, не думали. У разі збою – навіть незначного – ремонт цих технічних систем може бути надзвичайно дорогим.

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Про яку вартість ми говоримо? Ціни різняться залежно від різних факторів, але AAA виявила, що в середньому 37,6 відсотка витрат, пов’язаних з ремонтом пошкоджень внаслідок аварії, витрачаються лише на ремонт і калібрування датчиків і камер, які використовуються для вдосконалених систем водія. Це включає в себе такі речі, як динамічний круїз-контроль і система підтримки смуги руху, де спрацьовують радари та камери. Але старі технології, такі як задні датчики паркування, також враховують рівняння.

«Автомобілі, оснащені більш складними системами безпеки, зараз набагато більш поширені, особливо після того, як на початку цього року NHTSA пролобійувало своє правило, яке вимагає автоматичного екстреного гальмування», — сказав Грег Бреннон, директор з автомобільної техніки AAA. «Споживачі повинні знати про витрати на ремонт, пов’язані з цими технологіями. Але вони також повинні розуміти важливість їх ремонту, оскільки неправильно функціонуючі системи можуть призвести до смертельного збою».

Глибше занурюючись у системи, AAA оцінила три автомобілі 2023 модельного року, оснащені передовою системою допомоги водієві. У середньому ремонт і належне калібрування радарних датчиків додають до рахунку за ремонт від 500 до 1300 доларів США. Ультразвукові датчики, які часто використовуються для допомоги при паркуванні, додали від 300 до 1000 доларів США, а системи камер на лобовому склі – від 900 до 1200 доларів США. Знову ж таки, це витрати лише на технічні системи.

Ще одна приголомшлива статистика у звіті – це бокові дзеркала. Системи кругового огляду та сліпих зон часто містять датчики та/або камери в бічних дзеркалах, але вони можуть додати від 740 до 1600 доларів США до вартості ремонту. За AAA це може становити 70,8 відсотка вартості простої заміни дзеркала.

Хоча такі системи, безумовно, збільшують вартість з усіх боків, немає сумнівів, що ці функції рятують життя. Дослідження Страхового інституту безпеки на дорогах показало, що пікапи, обладнані системою автоматичного екстреного гальмування, мали на 43 відсотки меншу кількість зіткнень ззаду, а випадки травм були на 42 відсотки нижчі.