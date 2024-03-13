Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) вважає? що електронні системи, які слідкують за станом водія, мають бути більш нав’язливими. Спеціалісти оцінили 14 систем, і лише три, на їхню думку, мають граничну або прийнятну оцінку.

Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) не вірить, що автовиробники достатньо уважно стежать за водіями, та активно використовують надокучливі сигнали. У новому звіті агентства 11 із 14 систем моніторингу/захисту на сьогоднішньому ринку отримали погану оцінку, у той час як дві оцінені як незначні, і лише одна позначена як прийнятна. Жоден не отримав хорошу оцінку.

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Відповідно до стандартів IIHS, для хорошого рейтингу необхідно, щоб системи контролювали очі та положення рук водія та мали два попередження протягом 10-секундного інтервалу. Якщо протягом 20 секунд водій усе ще вважається неуважним, слід застосувати третє попередження або автомобіль повинен почати екстрену дію, щоб уповільнити автомобіль і безпечно з’їхати з дороги. Незалежно від попереджень, 35 секунд неуважності мають сповільнити транспортні засоби та з’їхати з дороги.

Системи моніторингу також повинні вимагати від людей ініціювати зміну смуги руху. Система підтримки смуги руху не повинна вимикатися, якщо водій вручну регулює її, коли вона активна, оскільки це спонукає водіїв активно керувати автомобілем. Подібним чином адаптивний круїз-контроль не повинен автоматично відновлюватися після тривалої зупинки, імовірно, під час інтенсивного руху, де ситуація може бути напруженою. Нарешті, якщо ремені безпеки не пристебнуті або автоматичне екстрене гальмування вимкнено, система моніторингу має запобігти активації систем допомоги водієві.

Дослідження IIHS охоплювало транспортні засоби Ford, General Motors, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Genesis, Lexus, Nissan і Volvo. Lexus має відзнаку, отримавши прийнятний рейтинг, а General Motors і Nissan отримали дві граничні оцінки. Дослідження визнає, що Ford наближається до кращого рейтингу, але висновок полягає в тому, що кожна система моніторингу водія в групі не відповідає в одній або кількох сферах.

«Недоліки відрізняються від системи до системи», — сказала старший науковий співробітник IIHS Александра Мюллер. «Багато транспортних засобів не відстежують належним чином, чи водій дивиться на дорогу чи готовий взяти керування. Багатьом не вистачає нагадувань про увагу, які приходять досить швидко та є досить сильними, щоб розбудити водія, чий розум блукає. Багато з них можна використовувати, незважаючи на те, що пасажири без ременя або коли інші життєво важливі функції безпеки вимкнені».

Незважаючи на те, що дослідження критично ставиться до цих систем, IIHS вважає, що виправлення можна досягти в основному за рахунок змін програмного забезпечення.

«Ці результати викликають занепокоєння, враховуючи, як швидко транспортні засоби з такими системами часткової автоматизації виїжджають на наші дороги», — сказав президент IIHS Девід Харкі. «Але якщо поглянути на продуктивність групи в цілому, є ще одна перевага. Жодна система не показала хороших результатів за всіма напрямками, але в кожній категорії принаймні одна система показала хороші результати. Це означає, що виправлення доступні, і в у деяких випадках це можна зробити лише простим оновленням програмного забезпечення».