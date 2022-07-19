Подушка безопасности вмонтирована в велосипедный шлем. Устройство может значительно снизить риск смертельных травм головы велосипедиста, утверждают разработчики.

Шведский производитель велосипедной экипировки POC объединился к компании-поставщику автомобильных систем безопасности Autoliv для создания велосипедного шлема с аэрбегом.

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Необычный шлем оснащен чувствительными датчиками и встроенной подушкой безопасности, которая снизит риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30 процентов при столкновениях на скорости 20 километров в час.

Подушка безопасности при столкновении будет играть роль начального поглотителя энергии удара, а второстепенным станет твердая часть которая оказывается под ней. Такая конструкция значительно повысит безопасность, особенно при прямых ударах.

По данным Autoliv, количество тяжелых травм, полученных велосипедистами в Швеции, за последнее десятилетие выросло на 24 процента. Что касается летальных исходов, то 60 процентов из них связаны с травмами головы.