Подушка безопасности вмонтирована в велосипедный шлем. Устройство может значительно снизить риск смертельных травм головы велосипедиста, утверждают разработчики.
Шведский производитель велосипедной экипировки POC объединился к компании-поставщику автомобильных систем безопасности Autoliv для создания велосипедного шлема с аэрбегом.
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Необычный шлем оснащен чувствительными датчиками и встроенной подушкой безопасности, которая снизит риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30 процентов при столкновениях на скорости 20 километров в час.
Подушка безопасности при столкновении будет играть роль начального поглотителя энергии удара, а второстепенным станет твердая часть которая оказывается под ней. Такая конструкция значительно повысит безопасность, особенно при прямых ударах.
По данным Autoliv, количество тяжелых травм, полученных велосипедистами в Швеции, за последнее десятилетие выросло на 24 процента. Что касается летальных исходов, то 60 процентов из них связаны с травмами головы.
Подробности о принципе работы нового шлема компании-разработчики пока не раскрывают. Вероятно, принцип срабатывания похож на автомобильные аэрбеги: устройство оборудовано датчиками, фиксирующими удары и резкие движения, и дающими сигнал к раскрытию защитной подушки. Autoliv и POC уже построили прототипы шлемов и провели первые краш-тесты.