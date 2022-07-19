Подушка безпеки вмонтована у велосипедний шолом. Пристрій може значно знизити ризик смертельних травм голови велосипедиста, стверджують розробники.

Шведський виробник велосипедного екіпірування POC об'єднався до компанії-постачальника автомобільних систем безпеки Autoliv для створення велосипедного шолома з ейрбегом.

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Незвичайний шолом оснащений чутливими датчиками та вбудованою подушкою безпеки, яка зменшить ризик отримання помірної або смертельної травми голови з 80 до 30 відсотків при зіткненнях на швидкості 20 кілометрів на годину.

Подушка безпеки у разі зіткнення відіграватиме роль початкового поглинача енергії удару, а другорядним стане тверда частина шолома, що опинилася під нею. Така конструкція значно підвищить безпеку, особливо за прямих ударів.

За даними Autoliv, кількість тяжких травм, отриманих велосипедистами у Швеції, за останнє десятиліття зросла на 24 відсотки. Щодо летальних випадків, то 60 відсотків з них пов'язані з травмами голови.

Подробиць про принцип роботи нового шолома компанії-розробники поки що не розкривають. Ймовірно, принцип спрацьовування схожий на автомобільні ейрбеги: пристрій обладнано датчиками, що фіксують удари і різкі рухи, і дають сигнал до розкриття захисної подушки. Autoliv та POC вже побудували прототипи шоломів та провели перші краш-тести.