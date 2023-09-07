Британцы создали универсальный водородный автомобиль мощностью 750 сил, ускоряющийся до сотни за 2,5 секунды.

Компания WAE Technologies создала универсальную платформу водородного автомобиля, которую планирует продавать сторонним производителям. Отмечается, что машина может разгоняться с места до 100 км/ч за 2,5 секунды.

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Платформа EVRh оснащена системой водородных топливных элементов и легкой композитной интегрированной рамой, идеально подходящей для производителей, которым нужен экологичный суперкар.

Ровно через год после обнародования своей полностью электрической платформы EVR, компания WAE Technologies (ранее известная как Williams Advanced Engineering) представляет альтернативу электромобилям. По мнению разработчиков, на платформе EVRh можно будет создавать автомобили, разгоняющиеся до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.

Новый продукт базируется на фирменном шасси EVR, но заменяет большую тяговую батарею емкостью 85 кВт*ч на систему топливных элементов.

Энергия будет накапливаться в аккумуляторной батарее с жидкостным охлаждением и подаваться на трансмиссию, которая может передавать на колеса до 750 сил. Топливный бак и аккумулятор расположены в центре автомобиля для оптимального распределения веса. Емкости баков хватит примерно на 600 км. Отмечается, что благодаря композитной конструкции центральной ванны, автопроизводители смогут создать водородный автомобиль весом менее 1900 кг.

Платформа позволяет производить машины с задним и полным приводом. Благодаря малому весу возможности оснащения многочисленными двигателями и потенциала передовых аэродинамических систем, по оценкам производителя, транспортные средства на базе платформы EVRh смогут даже установить рекорд круга Нюрбургринга.

Платформа предназначена как для трековых, так и для дорожных транспортных средств. В WAE считают, что платформа идеальна для автопроизводителей, желающих ускорить производство серийного авто.