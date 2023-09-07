Британці створили універсальний водневий автомобіль потужністю 750 сил, який прискорюється до сотні за 2,5 секунди.

Компанія WAE Technologies створила універсальну платформу водневого автомобіля, яку планує продавати стороннім виробникам. Зазначається, що машина може розганятись з місця до 100 км/год за 2,5 секунди.

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Платформа EVRh оснащена системою водневих паливних елементів і легкою композитною інтегрованою рамою, що ідеально підходить для виробників, яким потрібен екологічний суперкар.

Рівно через рік після оприлюднення своєї повністю електричної платформи EVR компанія WAE Technologies (раніше відома як Williams Advanced Engineering) представляє альтернативу електромобілям. На думку розробників, на платформі EVRh можна буде створювати автомобілі, які розганяються до 100 км/год менш ніж за 2,5 секунди.

Новий продукт базується на шасі фірмовому EVR, але замінює велику тягову батарею ємністю 85 кВт*год на систему паливних елементів.

Енергія накопичуватиметься в акумуляторній батареї з рідинним охолодженням і подаватиметься на трансмісію, яка може передавати на колеса до 750 сил. Паливний бак і акумуляторна батарея розташовані в центрі автомобіля для оптимального розподілу ваги. Ємності баків вистачить приблизно на 600 км. Зазначається, що завдяки композитній конструкції центральної ванни, автовиробники зможуть створити водневий автомобіль, який важитиме менше 1900 кг.

Платформа дозволяє створювати машини з заднім та повним приводом. Завдяки малій вазі, можливості оснащення численними двигунами та потенціалу передових аеродинамічних систем, за оцінками виробника, транспортні засоби на базі платформи EVRh зможуть навіть встановити рекорд кола Нюрбургринга.

Платформа, призначена як для трекових, так і для дорожніх транспортних засобів. У WAE вважають, що платформа ідеальна для автовиробників, які хочуть прискорити виробництво серійного авто.