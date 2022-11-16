Тюнеры G-Power предлагают полный комплект послепродажного обслуживания для повышения производительности седана.

Даже в стандартной форме BMW M3 является одним из самых мощных седанов в мире. Но всегда были клиенты, которым нужна большая мощность, и вот здесь на помощь приходит G-Power. Специалисты по тюнингу из Германии разработали новый пакет для скоростного седана, дающий существенное увеличение мощности по сравнению с заводскими цифрами.

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Клиенты могут выбрать один из трех доступных комплектов для увеличения мощности 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя до желаемого уровня.

Так называемый G3M Bi-Turbo хранит оригинальный автомобиль S58 с двойным турбонаддувом, но заменяет программное обеспечение OEM на специальный код. Вместе с новой выхлопной системой и другими незначительными обновлениями аппаратного обеспечения 3.0 теперь генерирует до 720 лошадиных сил и 850 Ньютон-метров в версии топовой. Есть также менее мощные варианты мощностью 670 л. и 620 л.с, которые используют то же аппаратное обеспечение, но другой блок управления двигателем (ECU).

G-Power также представляет новый и более агрессивный внешний вид, отвечающий увеличенной мощности. Есть пакет из углеродного волокна с новым сплиттером бампера и боковыми порогами. Что еще более важно, G-Power также предлагает свое фиксированное антикрыло Dynamic, которое можно увидеть на двух из трех пилотных автомобилей, оборудованных пакетом G3M.

И последнее, но не менее важное: доступны два комплекта колес – кованые диски Hurrican RR (на зеленом автомобиле) и колеса Hurricane RS (на матовом черном автомобиле). Оба набора имеют одинаковые размеры 9x20 дюймов/10,5x21 дюймов спереди/сзади с шинами 285/30 R20 и 295/25 R21. Абсолютно новые карбоновые капоты Venturi RR и RS в настоящее время разрабатываются как дополнение к уже имеющимся компонентам. Они будут продаваться либо в обработке из углеродного волокна, либо частично выкрашенными.