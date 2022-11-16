Тюнери з G-Power пропонують повний комплект післяпродажного обслуговування для підвищення продуктивності седану.

Навіть у стандартній формі BMW M3 є одним із найпотужніших седанів у світі. Але завжди були клієнти, яким потрібна ще більша потужність, і ось тут на допомогу приходить G-Power. Фахівці тюнінгу з Німеччини розробили новий пакет для швидкісного седана, який дає суттєве збільшення потужності в порівнянні з заводськими цифрами.

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Клієнти можуть вибрати один із трьох доступних комплектів для збільшення потужності 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна до бажаного рівня.

Так званий G3M Bi-Turbo зберігає оригінальний автомобіль S58 з подвійним турбонаддувом, але замінює програмне забезпечення OEM на спеціальний код. Разом із новою вихлопною системою та іншими незначними оновленнями апаратного забезпечення 3.0 тепер генерує до 720 кінських сил і 850 Ньютон-метрів в топовій версії. Є також менш потужні варіанти потужністю 670 к.с. і 620 к.с, які використовують те саме апаратне забезпечення, але інший блок керування двигуном (ECU).

G-Power також представляє новий і більш агресивний зовнішній вигляд, який відповідає збільшеній потужності. Є пакет з вуглецевого волокна з новим спліттером бампера та бічними порогами. Що ще важливіше, G-Power також пропонує своє фіксоване антикрило Dynamic, яке можна побачити на двох із трьох пілотних автомобілів, обладнаних пакетом G3M.

І останнє, але не менш важливе: доступні два комплекти коліс – ковані диски Hurrican RR (на зеленому автомобілі) і колеса Hurricane RS (на матовому чорному автомобілі). Обидва набори мають однакові розміри 9x20 дюймів / 10,5x21 дюймів спереду / ззаду з шинами 285/30 R20 і 295/25 R21. Абсолютно нові карбонові капоти Venturi RR і RS наразі розробляються як доповнення до вже наявних компонентів. Вони будуть продаватися або в обробці з вуглецевого волокна, або частково пофарбовані.