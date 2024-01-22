Львовский автобусный парк коммунального предприятия АТП-1 готов бесплатно передать волонтерским движениям 10 списанных автобусов для дальнейшего обустройства под нужды военных.

Речь идет о распространенных ныне переделках транспорта в под полевые бани, прачечные, бытовые помещения или эвакуационные машины раненых. Автобусы уже выработали свой ресурс, но при надлежащей подготовке еще могут послужить.

Предложение о передаче бездействующих автобусов прозвучало на заседании постоянной комиссии транспорта, связи и городской мобильности Львовского горсовета.

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"Мы готовили документы для их списания с баланса АТП-1, а дальше – продажа через Prozorro как металлолома. Однако, на комиссии депутаты заметили, что, возможно, эти автобусы понадобятся для нужд армии. И что, может, кто-то из благотворителей возьмется за их восстановление и после этого передаст военным", – рассказал руководитель управления транспорта Львовской мэрии Орест Олеськив.

Заброшенные и забытые, но если приложить руки, то бани и прачечные из них могут быть замечательные. Фото: мэрия Львова

Львовские коммунальные транспортники уже и сами не раз передавали автобусы в воинские части. С начала полномасштабной войны подразделения Сил обороны получили от них 45 рабочих автобусов. Из этого количества шесть пассажирских машин было собственных, а 39 в предприятие пришли в виде гуманитарной помощи от европейских городов.

Большие транши помощи территориальная община Львова запланировала на нынешний год. Только на закупку оборудования и необходимых средств для Вооруженных сил Украины предусмотрено 1 млрд грн.